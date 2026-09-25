Погода 26 вересня зміниться: де в Україні буде найтепліше

Вулиці Харкова. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 26 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність, проте істотних опадів синоптики не прогнозують. Удень повітря прогріється до +16...+21 °С, тоді як у Карпатах буде значно прохолодніше.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 26 вересня. Фото: Укргідромедцентр

Погода в Україні 26 вересня

У більшості областей остання субота вересня мине без істотних опадів. При цьому на південному заході країни в нічні та ранкові години місцями утворюватиметься туман, що може погіршувати видимість на дорогах.

Вітер очікується переважно південно-західний зі швидкістю 5–10 м/с. Значних поривів у прогнозі синоптиків немає.

Уночі температура повітря в більшості регіонів становитиме +4...+9 °С. Після прохолодної ночі вдень стане помітно тепліше — стовпчики термометрів покажуть від +16 °С до +21 °С.

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Найнижчі температурні показники прогнозують у Карпатах. У гірських районах уночі буде лише 0...+5 °С, а вдень повітря прогріється до +8...+13 °С.

На півдні та південному сході країни температура буде вища. Зокрема, на Херсонщині вдень прогнозують до +19...+21 °С, а в Запорізькій та Донецькій областях — переважно до +18...+20 °С.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що синоптикиня Наталка Діденко прогнозує в Україні теплу погоду на вихідних.

Також Новини.LIVE писав, що наприкінці вересня та на початку жовтня значну частину Європи охопить незвично тепла погода через тепловий купол. В Іспанії та Португалії прогнозують +35...+38 °С, а місцями температура може наблизитися до +40 °С.