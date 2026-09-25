Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Україні потеплішає до +21 °С: прогноз на завтра

В Україні потеплішає до +21 °С: прогноз на завтра

Ua ru
25 вересня 2026 18:31
Погода 26 вересня зміниться: де в Україні буде найтепліше
Вулиці Харкова. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 26 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність, проте істотних опадів синоптики не прогнозують. Удень повітря прогріється до +16...+21 °С, тоді як у Карпатах буде значно прохолодніше.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр.

Реклама
прогноз погоды
Прогноз погоди на 26 вересня. Фото: Укргідромедцентр

Погода в Україні 26 вересня

У більшості областей остання субота вересня мине без істотних опадів. При цьому на південному заході країни в нічні та ранкові години місцями утворюватиметься туман, що може погіршувати видимість на дорогах.

Вітер очікується переважно південно-західний зі швидкістю 5–10 м/с. Значних поривів у прогнозі синоптиків немає.

Уночі температура повітря в більшості регіонів становитиме +4...+9 °С. Після прохолодної ночі вдень стане помітно тепліше — стовпчики термометрів покажуть від +16 °С до +21 °С.

Читайте також:

Найнижчі температурні показники прогнозують у Карпатах. У гірських районах уночі буде лише 0...+5 °С, а вдень повітря прогріється до +8...+13 °С.

На півдні та південному сході країни температура буде вища. Зокрема, на Херсонщині вдень прогнозують до +19...+21 °С, а в Запорізькій та Донецькій областях — переважно до +18...+20 °С.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що синоптикиня Наталка Діденко прогнозує в Україні теплу погоду на вихідних.

Також Новини.LIVE писав, що наприкінці вересня та на початку жовтня значну частину Європи охопить незвично тепла погода через тепловий купол. В Іспанії та Португалії прогнозують +35...+38 °С, а місцями температура може наблизитися до +40 °С.

погода Укргідрометцентр прогноз погоди погода в Україні погодні умови
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації