Погода изменится 26 сентября: где в Украине будет теплее всего

Улицы Харькова. Фото: Новости.LIVE

В субботу, 26 сентября, в Украине ожидается переменная облачность, однако существенных осадков синоптики не прогнозируют. Днем воздух прогреется до +16...+21 °С, тогда как в Карпатах будет значительно прохладнее.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр.

Реклама

Прогноз погоды на 26 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Украине 26 сентября

В большинстве областей последняя суббота сентября пройдет без существенных осадков. При этом на юго-западе страны в ночные и утренние часы местами будет образовываться туман, который может ухудшать видимость на дорогах.

Ветер ожидается преимущественно юго-западный со скоростью 5–10 м/с. Значительных порывов в прогнозе синоптиков нет.

Ночью температура воздуха в большинстве регионов составит +4...+9 °С. После прохладной ночи днем станет заметно теплее — столбики термометров покажут от +16 °С до +21 °С.

Читайте также:

Самые низкие температурные показатели прогнозируют в Карпатах. В горных районах ночью будет всего 0...+5 °С, а днем воздух прогреется до +8...+13 °С.

На юге и юго-востоке страны температура будет выше. В частности, в Херсонской области днем прогнозируют до +19...+21 °С, а в Запорожской и Донецкой областях — преимущественно до +18...+20 °С.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что синоптик Наталья Диденко прогнозирует в Украине теплую погоду на выходных.

Также Новини.LIVE писал, что в конце сентября и начале октября значительную часть Европы охватит необычно теплая погода из-за теплового купола. В Испании и Португалии прогнозируют +35...+38 °С, а местами температура может приблизиться к +40 °С.