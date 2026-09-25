Бабине літо в Україні: Діденко дала прогноз на вихідні

Люди гуляють осінніми вулицями. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні на вихідних, 26 та 27 вересня, очікується тепла й комфортна погода. Вдень температура повітря становитиме +17…+22 °С, тоді як ночі будуть значно прохолоднішими. У більшості регіонів очікуються мінлива хмарність, сонце та ранкові тумани.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

Реклама

Якою буде погода в Україні 26 та 27 вересня

За прогнозом Наталки Діденко, найближчими вихідними в Україні пануватиме "бабине літо" — очікується тепла осіння погода. Вдень температура повітря становитиме +17…+22 °С.

Водночас ночі залишатимуться холоднішими — стовпчики термометрів показуватимуть +7…+11 °С. Через це вранці та ввечері варто подбати про тепліший одяг.

Погода матиме антициклональний характер. Упродовж вихідних переважатимуть мінлива хмарність, сонце, а вранці місцями утворюватимуться тумани та серпанки.

Читайте також:

Де в Україні очікуються дощі на вихідних

Попри загалом теплу погоду, в окремих регіонах можливі невеликі опади.

У суботу, 26 вересня, невеликі дощі ймовірні на заході України. У неділю, 27 вересня, опади можливі вже у східних областях.

За словами синоптикині, ці дощі не повинні суттєво вплинути на загальну картину теплої осінньої погоди.

Якою буде погода в Києві

У Києві 26 та 27 вересня очікується тепла погода. Вдень температура повітря підніматиметься до +19 °С, а вранці та ввечері буде близько +10…+12 °С.

Істотних опадів у столиці на вихідних не передбачається.

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, тепла погода збережеться і протягом наступного тижня. Завершення вересня та початок жовтня, за її словами, мають пройти із сонцем і теплом.

Новини.LIVE інформували, що наприкінці вересня значну частину Європи накриє незвичне тепло, яке може зберегтися і в перші дні жовтня. Найвищі температури прогнозують в Іспанії та Португалії, де повітря місцями прогріється майже до +40 °С. Водночас на заході континенту, зокрема в Ірландії, Шотландії та Норвегії, очікуються значні опади.

Новини.LIVE писали, що зима 2026–2027 років в Україні може пройти зі змінним температурним режимом, без тривалих періодів сильного холоду. Найбільше шансів на морози та снігопади прогнозують у січні, тоді як грудень і лютий можуть бути м’якшими. Попри загальне потепління, в Україні можливі зимові епізоди зі снігом, які чергуватимуться з відлигами.