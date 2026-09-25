Бабье лето в Украине: Диденко дала прогноз на выходные

Люди гуляют по осенним улицам. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине на выходные, 26 и 27 сентября, ожидается теплая и комфортная погода. Днем температура воздуха составит +17…+22 °С, тогда как ночи будут значительно прохладнее. В большинстве регионов ожидаются переменная облачность, солнце и утренние туманы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз синоптика Натальи Диденко.

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Какая будет погода в Украине 26 и 27 сентября

По прогнозу Натальи Диденко, в ближайшие выходные в Украине будет царить "бабье лето" — ожидается теплая осенняя погода. Днем температура воздуха составит +17…+22 °С.

В то же время ночи останутся более прохладными — столбики термометров будут показывать +7…+11 °С. Поэтому утром и вечером стоит позаботиться о более теплой одежде.

Погода будет антициклональной. В течение выходных будут преобладать переменная облачность, солнце, а утром местами будут образовываться туманы и дымка.

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Где в Украине ожидаются дожди на выходных

Несмотря на в целом тёплую погоду, в отдельных регионах возможны небольшие осадки.

В субботу, 26 сентября, небольшие дожди вероятны на западе Украины. В воскресенье, 27 сентября, осадки возможны уже в восточных областях.

По словам синоптика, эти дожди не должны существенно повлиять на общую картину теплой осенней погоды.

Какая будет погода в Киеве

В Киеве 26 и 27 сентября ожидается теплая погода. Днем температура воздуха будет подниматься до +19 °С, а утром и вечером будет около +10…+12 °С.

Существенных осадков в столице на выходных не предвидится.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, теплая погода сохранится и в течение следующей недели. Конец сентября и начало октября, по её словам, должны пройти под солнцем и в тепле.

Новини.LIVE сообщали, что в конце сентября значительную часть Европы накроет необычная жара, которая может сохраниться и в первые дни октября. Самые высокие температуры прогнозируют в Испании и Португалии, где воздух местами прогреется почти до +40 °С. В то же время на западе континента, в частности в Ирландии, Шотландии и Норвегии, ожидаются значительные осадки.

Новини.LIVE писали, что зима 2026–2027 годов в Украине может пройти с переменным температурным режимом, без длительных периодов сильного холода. Наибольшие шансы на морозы и снегопады прогнозируют в январе, тогда как декабрь и февраль могут быть более мягкими. Несмотря на общее потепление, в Украине возможны зимние эпизоды со снегом, которые будут чередоваться с оттепелями.