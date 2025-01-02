Українська мова в Інтернеті буде під контролем - новини

Тарас Кремінь. Фото: Скріншот відео

В Україні планують суттєві зміни у законодавстві для врегулювання питання української мови у сфері Інтернету. Це один із важливих компонентів вступу України до ЄС, а також боротьби за свідомість дітей.

Про це Новини.LIVE сказав Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

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"В Україні потрібно боротися за свідомість дітей, які, на превеликий жаль, користуються російськомовними програмами, мобільними додатками, дивляться серіали, мультики. Особливо це стосується ТікТоку і Ютубу", — сказав Кремінь.

Відтак, за його словами, планують суттєві зміни в українське законодавство для врегулювання питання української мови у сфері Інтернету. До того ж, це один із важливих компонентів вступу України до ЄС.

"Я є членом європейської федерації національних мовних інституцій, і всі вони виступають за оборону свого мовного середовища. Першою чергою в Інтернеті. Адже це доступ до інформації та послуг", — наголосив він.

На уточнення журналістки, як саме будуть посилювати відповідальність за порушення мовного закону, Кремінь відповів, що це компетенція українських нардепів. Окрім того, необхідно внести зміни до кодексу України про адміністративні правопорушення.

Водночас держава повинна постійно проводити розʼяснювальну роботу та ефективну проукраїнську пропаганду в тому числі в українських соцмережах.

"Це і виготовлення українськомовних фільмів, друк українськомовних книг. Інакше у нас буде доволі повільний процес переходу на українську мову", — підсумував Кремінь.

Нагадаємо, юрист Ігор Фещенко заявив, що в разі прийняття закону щодо заборони спілкування в школах російською мовою і його порушення, школярі або їхні батьки будуть сплачувати штраф.

А згідно з новою постановою Кабінету міністрів, поліцейські та працівники ДСНС повинні володіти англійською мовою.