Украинский язык в Интернете будет под контролем - новости

Тарас Креминь. Фото: Скриншот видео

В Украине планируется существенные изменения в законодательстве для урегулирования вопроса украинского языка в сфере Интернета. Это один из важных компонент вступления Украины в ЕС, а также борьба за сознание детей.

Об этом Новини.LIVE сказал Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

Читайте также:

"В Украине нужно бороться за сознание детей, которые, к сожалению, пользуются русскоязычными программами, мобильными приложениями, смотрят сериалы, мультики. Особенно это касается ТикТока и Ютуба", — сказал Креминь.

По его словам, планируют существенные изменения в украинское законодательство для урегулирования вопроса украинского языка в сфере Интернета. К тому же, это один из важных компонентов вступления Украины в ЕС.

"Я являюсь членом европейской федерации национальных языковых институций, и все они выступают за охрану своей языковой среды. В первую очередь в Интернете. Ведь это доступ к информации и услугам", — подчеркнул он.

На уточнение журналистки, как именно будут ужесточать ответственность за нарушение языкового закона, Креминь ответил, что это компетенция украинских нардепов. Кроме того, необходимо внести изменения в кодекс Украины об административных правонарушениях.

В то же время государство должно постоянно проводить разъяснительную работу и эффективную проукраинскую пропаганду, в том числе в украинских соцсетях.

"Это и изготовление украиноязычных фильмов, печать украиноязычных книг. Иначе у нас будет довольно медленный процесс перехода на украинский язык", — подытожил Креминь.

Напомним, юрист Игорь Фещенко заявил, что в случае принятия закона о запрете общения в школах на русском языке и его нарушении, школьники или их родители будут платить штраф.

А согласно новому постановлению Кабинета министров, полицейские и работники ГСЧС должны владеть английским языком.