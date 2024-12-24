Поліцейські та рятувальники тепер зобов'язані знати англійську

Працівники поліції. Фото: Нацполіція

Кабінет міністрів затвердив перелік посад з вимогами до кандидатів на знання англійської мови. Серед них — поліцейські та працівники ДСНС.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram у вівторок, 24 грудня.

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Як зазначив Гончаренко, нацполіція і ДСНС тепер мають знати англійську. Кабмін затвердив перелік посад з вимогами до кандидатів на знання цієї мови.

Нова постанова стосується посад у:

центральному органі управління поліції;

міжрегіональних територіальних органах поліції;

територіальних органах поліції;

установах та закладах поліції;

Державному бюро розслідувань;

Національному антикорупційному бюро;

ДСНС.

Перелік посад, для яких потрібно знати англійську мову. Фото: Олексій Гончаренко

Перелік посад, для яких потрібно знати англійську мову. Фото: Олексій Гончаренко

Перелік посад, для яких потрібно знати англійську мову. Фото: Олексій Гончаренко

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