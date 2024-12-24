Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Копи та рятувальники повинні знати англійську — постанова Кабміну arrow

Копи та рятувальники повинні знати англійську — постанова Кабміну

24 грудня 2024 13:52
Ольга Антоновська - редактор
Поліцейські та рятувальники тепер зобов'язані знати англійську
Працівники поліції. Фото: Нацполіція
Ольга Антоновська - редактор

Кабінет міністрів затвердив перелік посад з вимогами до кандидатів на знання англійської мови. Серед них — поліцейські та працівники ДСНС.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram у вівторок, 24 грудня.

Читайте також:

Кому обов'язково потрібно знати англійську

Як зазначив Гончаренко, нацполіція і ДСНС тепер мають знати англійську. Кабмін затвердив перелік посад з вимогами до кандидатів на знання цієї мови.

Нова постанова стосується посад у:

  • центральному органі управління поліції;
  • міжрегіональних територіальних органах поліції;
  • територіальних органах поліції;
  • установах та закладах поліції;
  • Державному бюро розслідувань;
  • Національному антикорупційному бюро;
  • ДСНС.
Англійська мова для посади
Перелік посад, для яких потрібно знати англійську мову. Фото: Олексій Гончаренко
Англійська мова для посади
Перелік посад, для яких потрібно знати англійську мову. Фото: Олексій Гончаренко
Англійська мова для посади
Перелік посад, для яких потрібно знати англійську мову. Фото: Олексій Гончаренко

Нагадаємо, відому українську виконавицю Кажанну звільнили з роботи через принципову відмову перейти на російську. Скандал стався в Одесі.

В Україні можуть прийняти закон, який заборонятиме спілкування в школах російською мовою. Через це школярі або їхні батьки будуть сплачувати штраф.

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:20 Мая Санду склала присягу на другий термін президентства

14:19 Зеленський відповів, скільки дітей викрала РФ з Херсона

14:17 Ресторани заробили мільярди — які заклади лідирують за доходом

13:57 Репутація і борги — які дії колекторів можуть порушити закон

Text

13:56 Соболевський пояснив, чому на Херсонщині досі багато дітей

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

13:52 Копи та рятувальники повинні знати англійську — постанова Кабміну

13:51 Працювала на Лохматого — у Миколаєві судили шпигунку РФ

13:51 В Бердянську, ймовірно, підірвали авто голови окупаційної ради

13:51 Бої у Макарівці — Сили оборони Півдня пояснили, яка там ситуація

13:44 Vodafone перевів деяких абонентів на дорожчий тариф — деталі

14:20 Мая Санду склала присягу на другий термін президентства

14:19 Зеленський відповів, скільки дітей викрала РФ з Херсона

14:17 Ресторани заробили мільярди — які заклади лідирують за доходом

13:57 Репутація і борги — які дії колекторів можуть порушити закон

13:52 Копи та рятувальники повинні знати англійську — постанова Кабміну

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

13:51 Працювала на Лохматого — у Миколаєві судили шпигунку РФ

13:51 В Бердянську, ймовірно, підірвали авто голови окупаційної ради

13:51 Бої у Макарівці — Сили оборони Півдня пояснили, яка там ситуація

13:44 Vodafone перевів деяких абонентів на дорожчий тариф — деталі

13:39 У Львові попрощалися з чотирма захисниками

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

22:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

Text

13:56 Соболевський пояснив, чому на Херсонщині досі багато дітей

Text

13:38 Чмут пояснив, чи є загроза наступу на східні міста

Text

13:00 Британія планує відправити війська в Україну — ефір День.LIVE

Text

12:07 Нардеп відповів, хто в ризику через закон викривачів корупції

Text

10:52 Нардеп сказав чи був витік даних з держреєстрів після кібератаки

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

09:29 У ЗСУ пояснили, що означає посилення армії Росії військами КНДР

Text

08:00 Україна розробляє ракети, що долетять до Москви — ефір Ранок.LIVE

Text

01:05 Після кібератаки в інтернет потрапило 300 тисяч записів

23 грудня 2024
Text

23:13 Толоконніков прокоментував заяви про наступ росіян на Херсон

Text

20:23 Токар назвав найбільш вразливі до зламу реєстри в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні