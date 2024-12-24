Поліцейські та рятувальники тепер зобов'язані знати англійську

Копи та рятувальники повинні знати англійську — постанова Кабміну
Кабінет міністрів затвердив перелік посад з вимогами до кандидатів на знання англійської мови. Серед них — поліцейські та працівники ДСНС.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram у вівторок, 24 грудня.
Кому обов'язково потрібно знати англійську
Як зазначив Гончаренко, нацполіція і ДСНС тепер мають знати англійську. Кабмін затвердив перелік посад з вимогами до кандидатів на знання цієї мови.
Нова постанова стосується посад у:
- центральному органі управління поліції;
- міжрегіональних територіальних органах поліції;
- територіальних органах поліції;
- установах та закладах поліції;
- Державному бюро розслідувань;
- Національному антикорупційному бюро;
- ДСНС.
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