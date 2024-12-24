Полицейские и спасатели теперь обязаны знать английский

Сотрудники полиции. Фото: Нацполиция

Кабинет министров утвердил перечень должностей с требованиями к кандидатам на знание английского языка. Среди них полицейские и работники ГСЧС.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram во вторник, 24 декабря.

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Как отметил Гончаренко, нацполиция и ГСЧС теперь должны знать английский. Кабмин утвердил перечень должностей с требованиями к кандидатам на знание этого языка.

Новое постановление касается должностей в:

центральном органе управления полиции;

межрегиональных территориальных органах полиции;

территориальных органах полиции;

учреждениях и учреждениях полиции;

Государственном бюро расследований;

Национальном антикоррупционном бюро;

ГСЧС.

Список должностей, для которых нужно знать английский язык. Фото: Алексей Гончаренко

Список должностей, для которых нужно знать английский язык. Фото: Алексей Гончаренко

Список должностей, для которых нужно знать английский язык. Фото: Алексей Гончаренко

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