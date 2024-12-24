Полицейские и спасатели теперь обязаны знать английский

Копы и спасатели должны знать английский — постановление Кабмина
Кабинет министров утвердил перечень должностей с требованиями к кандидатам на знание английского языка. Среди них полицейские и работники ГСЧС.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram во вторник, 24 декабря.
Кому нужно обязательно знать английский
Как отметил Гончаренко, нацполиция и ГСЧС теперь должны знать английский. Кабмин утвердил перечень должностей с требованиями к кандидатам на знание этого языка.
Новое постановление касается должностей в:
- центральном органе управления полиции;
- межрегиональных территориальных органах полиции;
- территориальных органах полиции;
- учреждениях и учреждениях полиции;
- Государственном бюро расследований;
- Национальном антикоррупционном бюро;
- ГСЧС.
Напомним, известную украинскую исполнительницу Кажанну уволили с работы из-за принципиального отказа перейти на российский. Скандал произошел в Одессе.
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