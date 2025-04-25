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В Україні поменшало школярів — де найгірша ситуація

25 квітня 2025 10:07
Анастасія Постоєнко - Редактор
Кількість школярів в Україні зменшилася — дані по регіонах
Уроки в школі. Фото: УНІАН
Анастасія Постоєнко - Редактор

На початок 2024/2025 навчального року кількість школярів в Україні скоротилася на 4,3% у порівнянні з минулим роком. За даними Державної служби статистики, нині в українських школах навчається 3 743 887 учнів.

Про це повідомляє Державна служба статистики України

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Де найгірша ситуація з навчанням у школах в Україні

Найбільше занепокоєння викликає ситуація у регіонах, що зазнали найбільших втрат через війну. У Луганській області залишилося лише 20 586 школярів, що є найнижчим показником серед усіх регіонів. На Херсонщині зареєстровано 57 001 учня, а на Донеччині – 76 768.

Водночас у столиці ситуація протилежна: у Києві навчається 334 959 школярів – це найбільший показник в країні. Серед лідерів також Дніпропетровська область із 308 580 учнями, Львівська — 282 096. і Одеська — 253 438.

Скільки шкіл працює в Україні

За статистикою, в Україні функціонує 12,3 тисячі шкіл. Найбільше освітніх закладів розташовано у Львівській області — там налічують 1077 шкіл. При цьому 72% учнів здобувають освіту в містах, а в середньому на один навчальний заклад припадає 305 учнів та 31 вчитель.

Яка ситуація зі вступом до ЗОВ

Паралельно спостерігається й зменшення кількості студентів. Торік, у 2024 році, до вишів було зараховано понад 187 тисяч вступників, що на 80 тисяч менше, ніж у 2023-му, коли кількість першокурсників сягала 267 тисяч. Загалом на вступ до закладів вищої освіти у 2024 році подали документи понад 217 тисяч абітурієнтів.

Нагадаємо, у Міносвіти нещодавно звернули увагу, що до коледжів стало вступати значно більше абітурієнтів

Також нещодавно у Кабінеті Міністрів України схвалили законопроєкт, який унеможливить військовозобов'язаним особам ухилятися від служби через здобуття освіти

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