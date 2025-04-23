В Міносвіти заявили про збільшення попиту вступників до коледжів

Кількість вступників до коледжів цього року значно зросла, порівняно з попередніми роками. В майбутньому вони також можуть повернутись до вищої освіти.

Про це повідомив заступник міністра освіти Михайло Винницький на пресконференції у вівторок, 22 квітня.

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За словами Винницького, це зростання пов'язане з тим, що все більше молоді обирає фахову передвищу освіту замість вступу до університетів. Однією з основних причин цього є великий попит на кваліфікованих робітників на ринку праці, зокрема слюсарів, зварювальників та ремонтників.

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"Впевнений, що колись ці люди ще повернуться у вищу освіту, але молодь, яка йде зараз на ринок праці — це насправді тільки позитивно", — додав заступник міністра освіти.

Проте, на його думку, тенденція вибору фахової освіти є позитивною, оскільки забезпечує ринок праці необхідними спеціалістами вже зараз.