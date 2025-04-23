Київ Одеса Харків Львів
Розділи
Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Кількість вступників до коледжів зросла вдвічі — Міносвіти arrow

Кількість вступників до коледжів зросла вдвічі — Міносвіти

23 квітня 2025 18:31
Анастасія Писаненко - редактор
В Міносвіти заявили про збільшення попиту вступників до коледжів
Заступник міністра освіти Михайло Винницький. Фото: скриншот з відео
Анастасія Писаненко - редактор

Кількість вступників до коледжів цього року значно зросла, порівняно з попередніми роками. В майбутньому вони також можуть повернутись до вищої освіти.

Про це повідомив заступник міністра освіти Михайло Винницький на пресконференції у вівторок, 22 квітня.

Реклама
Читайте також:

В Міносвіти заявили про збільшення попиту вступників до коледжів

За словами Винницького, це зростання пов'язане з тим, що все більше молоді обирає фахову передвищу освіту замість вступу до університетів. Однією з основних причин цього є великий попит на кваліфікованих робітників на ринку праці, зокрема слюсарів, зварювальників та ремонтників.

Реклама

"Впевнений, що колись ці люди ще повернуться у вищу освіту, але молодь, яка йде зараз на ринок праці — це насправді тільки позитивно", — додав заступник міністра освіти.

Проте, на його думку, тенденція вибору фахової освіти є позитивною, оскільки забезпечує ринок праці необхідними спеціалістами вже зараз.

Реклама

Раніше ми інформували, що Кабінет міністрів України затвердив нові правила для аспірантів та докторантів. Так, на третьому курсі навчання їм доведеться складати іспити з української та іноземної мов.

Зауважимо, що, за даними МОН, близько 15% студентів, які навчаються за кордоном, не повертаються вчасно до України через мобілізацію.

Реклама

освіта студенти вступна кампанія студентство Міносвіти
Реклама
Реклама