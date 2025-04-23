В Міносвіти заявили про збільшення попиту вступників до коледжів

Кількість вступників до коледжів зросла вдвічі — Міносвіти
23 квітня 2025 18:31
Заступник міністра освіти Михайло Винницький. Фото: скриншот з відео
Раніше ми інформували, що Кабінет міністрів України затвердив нові правила для аспірантів та докторантів. Так, на третьому курсі навчання їм доведеться складати іспити з української та іноземної мов.
Зауважимо, що, за даними МОН, близько 15% студентів, які навчаються за кордоном, не повертаються вчасно до України через мобілізацію.
Реклама
Реклама
Читайте Новини.LIVE!
Реклама