Заступник міністра освіти назвав топ професій 2025 року

Заступник міністра освіти Михайло Винницький. Фото: скриншот з відео

Україна продовжує вдосконалювати систему фінансування вищої освіти, роблячи акцент на потребах держави та ринку праці. Найбільшу кількість грантів у 2024 році отримали студенти технічних спеціальностей.

Про це повідомив заступник міністра освіти Михайло Винницький на пресконференції у вівторок, 22 квітня.

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Винницький наголосив, що на сьогоднішній день діють два основні механізми підтримки студентів: традиційне державне замовлення та нова система державних грантів, яка була вперше запроваджена минулого року.

Грантова система вже демонструє свою ефективність, і цього року вона продовжує діяти на підставі постанови Кабінету Міністрів. Очікується, що в найближчому майбутньому її буде закріплено законодавчо. Основна мета — стимулювати молодь вступати на спеціальності, які є критично важливими для країни та мають високий попит на ринку праці.

За словами заступника міністра освіти, найбільшу кількість грантів минулого року отримали студенти п’яти технічних спеціальностей: системна інженерія, інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, кібербезпека та прикладна математика. Саме ці напрямки стали лідерами за обсягами державної підтримки.

Окрім ІТ-галузі, держава активно підтримує навчання у сферах, пов’язаних із аграрним сектором, медициною, психологією, реабілітацією та інфраструктурними спеціальностями. Це пов’язано з потребою у відновленні країни, її людського капіталу та критично важливих галузей.

Нагадаємо, що Міноборони України оприлюднило дані про найпопулярніші військові спеціальності серед добровольців, які звертаються до центрів рекрутингу Збройних Сил України.

Крім того, Державний центр зайнятості надав список із професій, які мають надзвичайну важливість для певних галузей.