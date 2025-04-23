Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Гранты для студентов — в МОУ назвали перечень специальностей arrow

Гранты для студентов — в МОУ назвали перечень специальностей

23 апреля 2025 00:10
Анастасия Писаненко - редактор
Заместитель министра образования назвал топ профессий 2025 года
Заместитель министра образования Михаил Винницкий. Фото: скриншот из видео
Анастасия Писаненко - редактор

Украина продолжает совершенствовать систему финансирования высшего образования, делая акцент на потребностях государства и рынка труда. Наибольшее количество грантов в 2024 году получили студенты технических специальностей.

Об этом сообщил заместитель министра образования Михаил Винницкий на пресс-конференции во вторник, 22 апреля.

Реклама
Читайте также:

Какие профессии являются самыми популярными в 2025 году

Винницкий отметил, что на сегодняшний день действуют два основных механизма поддержки студентов: традиционный государственный заказ и новая система государственных грантов, которая была впервые введена в прошлом году.

Грантовая система уже демонстрирует свою эффективность, и в этом году она продолжает действовать на основании постановления Кабинета Министров. Ожидается, что в ближайшем будущем она будет закреплена законодательно. Основная цель — стимулировать молодежь поступать на специальности, которые являются критически важными для страны и пользуются высоким спросом на рынке труда.

По словам заместителя министра образования, наибольшее количество грантов в прошлом году получили студенты пяти технических специальностей: системная инженерия, инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, кибербезопасность и прикладная математика. Именно эти направления стали лидерами по объемам государственной поддержки.

Кроме ІТ-отрасли, государство активно поддерживает обучение в сферах, связанных с аграрным сектором, медициной, психологией, реабилитацией и инфраструктурными специальностями. Это связано с потребностью в восстановлении страны, ее человеческого капитала и критически важных отраслей.

Напомним, что Минобороны Украины обнародовало данные о самых популярных военных специальностях среди добровольцев, которые обращаются в центры рекрутинга Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, Государственный центр занятости предоставил список из профессий, которые имеют чрезвычайную важность для определенных отраслей.

профессии экономика рынок труда гранты Минобразования
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама