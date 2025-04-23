Заместитель министра образования назвал топ профессий 2025 года

Заместитель министра образования Михаил Винницкий. Фото: скриншот из видео

Украина продолжает совершенствовать систему финансирования высшего образования, делая акцент на потребностях государства и рынка труда. Наибольшее количество грантов в 2024 году получили студенты технических специальностей.

Об этом сообщил заместитель министра образования Михаил Винницкий на пресс-конференции во вторник, 22 апреля.

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Винницкий отметил, что на сегодняшний день действуют два основных механизма поддержки студентов: традиционный государственный заказ и новая система государственных грантов, которая была впервые введена в прошлом году.

Грантовая система уже демонстрирует свою эффективность, и в этом году она продолжает действовать на основании постановления Кабинета Министров. Ожидается, что в ближайшем будущем она будет закреплена законодательно. Основная цель — стимулировать молодежь поступать на специальности, которые являются критически важными для страны и пользуются высоким спросом на рынке труда.

По словам заместителя министра образования, наибольшее количество грантов в прошлом году получили студенты пяти технических специальностей: системная инженерия, инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, кибербезопасность и прикладная математика. Именно эти направления стали лидерами по объемам государственной поддержки.

Кроме ІТ-отрасли, государство активно поддерживает обучение в сферах, связанных с аграрным сектором, медициной, психологией, реабилитацией и инфраструктурными специальностями. Это связано с потребностью в восстановлении страны, ее человеческого капитала и критически важных отраслей.

Напомним, что Минобороны Украины обнародовало данные о самых популярных военных специальностях среди добровольцев, которые обращаются в центры рекрутинга Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, Государственный центр занятости предоставил список из профессий, которые имеют чрезвычайную важность для определенных отраслей.