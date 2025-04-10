В МОН пояснили нові вимоги до аспірантів — у чому нюанс

Аспіранти на навчанні. Фото: скриншот

Кабінет міністрів України затвердив нові правила для аспірантів та докторантів: тепер на третьому курсі навчання їм доведеться складати іспити з української та іноземної мови. Такі перевірки створені для того, щоб покращити якість підготовки наукових кадрів та уніфікацію вимог.

Про це заявив в ефірі заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Аспіранти мають досконало володіти мовами, щоб ефективно навчати студентів в майбутньому

Михайло Винницький пояснив, що обов’язковими стануть тести на знання української та однієї з мов Євросоюзу — найчастіше це буде англійська. Як пояснив посадовець, близько 90% аспірантів обиратимуть саме її, адже 98% наукової літератури у світі публікується англійською мовою. Водночас філологи, які спеціалізуються на інших мовах, зможуть складати іспит з відповідної мови — наприклад, французької чи італійської.

"Я вам скажу, що 90% у нас будуть проходити з англійською мовою, тому що мова йде про майбутніх науковців. І нещодавно статистика вийшла, що 98% наукової літератури світової виходить англійською мовою. Тому очевидним є те, що якщо ти в аспірантурі, то тобі потрібно знати англійську. Але є винятки, що філологи французькі чи німецькі, і так далі. Іспанська, італійська – це абсолютно нормально передбачається. Так само треба розуміти, що аспіранти – це наші майбутні викладачі, це наші майбутні науковці, і, очевидно, вони мають так само знати українську мову на належному рівні, для того, щоб пізніше далі можна було передати інформацію і заохотити студентів в студентських аудиторіях", — сказав Винницький.

Чоловіки почали ухилятися через аспірантуру, тому є потреба "відсіяти" тих, хто не вчиться

Чиновник окремо згадав проблему, яка виникла у 2023 році. За його словами, тоді аспірантура стала для багатьох чоловіків способом уникнути мобілізації. Тільки у 2023 році до аспірантур вступило 18 тисяч осіб — це майже у шість разів більше за звичну кількість вступників. Значну частину серед них становили чоловіки віком 25 років і старше. Для порівняння, у попередні роки щороку вступало лише 3–4 тисячі.

"Тут потрібна була певна перевірка, що такі люди дійсно є аспірантами, що такі люди дійсно проходять освітню складову в аспірантурі, що вони пишуть статті, що вони далі пишуть свою десертацію, що вони проводять дослідження. Для цього заведений цього року буде загальнонаціональний іспит. Він на третьому році навчання. Арифметика показує, що це саме для тих, які вступили в 2023 році. І це буде перевірка знань саме з української мови і з іноземної", — пояснив посадовець.

За словами заступника міністра, за рік вже відраховано близько трьох тисяч аспірантів з цієї хвилі. Найпоширенішою причиною стало невиконання індивідуального навчального плану.

Нагадаємо, також Винницький прокоментував статистику повернень українських студентів з-за кордону в Україну, які виїхали через навчальну програму.

Також відомо, що з вересня 2025 року всі студенти мають обов'язково пройти БЗВП — базову загальновійськову підготовку. Юристи пояснили важливі нюанси.