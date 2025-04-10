В МОН объяснили новые требования к аспирантам — в чем нюанс

Аспиранты на учебе. Фото: скриншот

Кабинет министров Украины утвердил новые правила для аспирантов и докторантов: теперь на третьем курсе обучения им придется сдавать экзамены по украинскому и иностранному языку. Такие проверки созданы для того, чтобы улучшить качество подготовки научных кадров и унификацию требований.

Об этом заявил в эфире заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий в эфире Ранок.LIVE.

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Михаил Винницкий пояснил, что обязательными станут тесты на знание украинского и одного из языков Евросоюза — чаще всего это будет английский. Как пояснил чиновник, около 90% аспирантов будут выбирать именно его, ведь 98% научной литературы в мире публикуется на английском языке. В то же время филологи, которые специализируются на других языках, смогут сдавать экзамен по соответствующему языку — например, французскому или итальянскому.

"Я вам скажу, что 90% у нас будут проходить с английским языком, потому что речь идет о будущих ученых. И недавно статистика вышла, что 98% научной литературы мировой выходит на английском языке. Поэтому очевидно, что если ты в аспирантуре, то тебе нужно знать английский. Но есть исключения, что филологи французские или немецкие, и так далее. Испанский, итальянский — это абсолютно нормально предполагается. Так же надо понимать, что аспиранты — это наши будущие преподаватели, это наши будущие ученые, и, очевидно, они должны так же знать украинский язык на должном уровне, для того, чтобы позже дальше можно было передать информацию и привлечь студентов в студенческих аудиториях", — сказал Винницкий.

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Чиновник отдельно упомянул проблему, которая возникла в 2023 году. По его словам, тогда аспирантура стала для многих мужчин способом избежать мобилизации. Только в 2023 году в аспирантуру поступило 18 тысяч человек - это почти в шесть раз больше обычного количества поступающих. Значительную часть среди них составляли мужчины в возрасте 25 лет и старше. Для сравнения, в предыдущие годы ежегодно поступало всего 3-4 тысячи.

"Здесь нужна была определенная проверка, что такие люди действительно являются аспирантами, что такие люди действительно проходят образовательную составляющую в аспирантуре, что они пишут статьи, что они дальше пишут свою дессертацию, что они проводят исследования. Для этого заведен в этом году будет общенациональный экзамен. Он на третьем году обучения. Арифметика показывает, что это именно для тех, которые поступили в 2023 году. И это будет проверка знаний именно по украинскому языку и по иностранному", — пояснил чиновник.

По словам заместителя министра, за год уже отчислено около трех тысяч аспирантов из этой волны. Самой распространенной причиной стало невыполнение индивидуального учебного плана.

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