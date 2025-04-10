Винницький заявив зо 83% студентів повертаються з-за кордону додому

Університет та студенти. Фото ілюстративне: Pixabay

Заступник міністра освіти та науки України Михайло Винницький заявив, що наразі 83% українських студентів, які виїжджають за кордон за програмами мобільності, повертаються у визначений термін, без затримок чи порушень. Крім того, він зазначив, що можливість навчання за кордоном — чудова нагода інтегруватися в європейську освіту.

Про це Михайло Винницький заявив в ефірі Ранок.LIVE.

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"Давайте будемо тішитися тим, що 83% наших студентів, які їдуть на академічну мобільність, хлопців, повертаються вчасно, без затримок і так далі. Мені здається, що це важливіше говорити, ніж 17%, які залишаються. 83% повернулися", — сказав Винницький.

Винницький наголосив на важливості розширення світогляду українських студентів під час навчання. На його думку, роки бакалаврату мають бути використані максимально ефективно — зокрема і через участь у програмах академічної мобільності.

"В Україні якісна освіта є. В нас є достатньо багато закладів вищої освіти, які пропонують надзвичайно якісне навчання, надзвичайно якісні програми. Зараз буде йти вступна кампанія саме до тих закладів. Будемо боротися за бюджетні місця, будемо боротися за гранти, будемо боротися взагалі за місце вступу. І після того, як вступлять, деякі із тих студентів захочуть поїхати на академічну мобільність. Більшості наших університетів сьогодні дають таку можливість, щоб поїхати на один семестр, наприклад, в інший заклад вищої освіти, чи це буде в Польщі, чи це буде в Німеччині, чи це буде в Франції, чи це буде в будь-якій іншій країні Європейського Союзу", — сказав посадовець.

Михайло Винницький зазначив, що завдяки таким програмам Україна має змогу інтегруватися у європейський освітній простір, а навчання в українських закладах вищої освіти не менш якісне.

Нагадаємо, раніше Михайло Винницький зазначав, що студенти, які не повертаються в Україну, зазвичай приймають таке рішення через страх мобілізації.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що в Україні реформують професійно-технічну освіту.

А Кабмін прийняв законопроєкт, який містить умови отримання відстрочки від мобілізації для студентів та викладачів