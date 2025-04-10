Винницкий заявил что 83% студентов возвращаются из-за границы домой

Университет и студенты. Фото иллюстративное: Pixabay

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий заявил, что сейчас 83% украинских студентов, выезжающих за границу по программам мобильности, возвращаются в определенный срок, без задержек или нарушений. Кроме того, он отметил, что возможность обучения за рубежом — прекрасная возможность интегрироваться в европейское образование.

Об этом Михаил Винницкий заявил в эфире Ранок.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Большинство студентов все же возвращаются после поездок за границу

"Давайте будем радоваться тому, что 83% наших студентов, которые едут на академическую мобильность, ребят, возвращаются вовремя, без задержек и так далее. Мне кажется, что это важнее говорить, чем 17%, которые остаются. 83% вернулись", — сказал Винницкий.

Винницкий отметил важность расширения мировоззрения украинских студентов во время обучения. По его мнению, годы бакалавриата должны быть использованы максимально эффективно — в том числе и через участие в программах академической мобильности.

"В Украине качественное образование есть. У нас есть достаточно много высших учебных заведений, которые предлагают чрезвычайно качественное обучение, чрезвычайно качественные программы. Сейчас будет идти вступительная кампания именно в те заведения. Будем бороться за бюджетные места, будем бороться за гранты, будем бороться вообще за место поступления. И после того, как поступят, некоторые из тех студентов захотят поехать на академическую мобильность. Большинству наших университетов сегодня дают такую возможность, чтобы поехать на один семестр, например, в другое заведение высшего образования, или это будет в Польше, или это будет в Германии, или это будет во Франции, или это будет в любой другой стране Европейского Союза", — сказал чиновник.

Михаил Винницкий отметил, что благодаря таким программам Украина имеет возможность интегрироваться в европейское образовательное пространство, а обучение в украинских учреждениях высшего образования не менее качественное.

Напомним, ранее Михаил Винницкий отмечал, что студенты, которые не возвращаются в Украину обычно принимают такое решение из-за страха мобилизации.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине реформируют профессионально-техническое образование.

А Кабмин принял законопроект, который содержит условия получения отсрочки от мобилизации для студентов и преподавателей