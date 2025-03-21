В Україні змінять систему профосвіти — залишать лише два типи закладів

Студент профтехучилища. Фото: УНІАН

Кабінет Міністрів України затвердив законопроєкт "Про професійну освіту", яким передбачено кардинальне оновлення всієї системи профтехосвіти. Згідно з документом, замість 18 нині існуючих типів закладів залишаться лише два — професійний коледж і навчальний центр.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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За його словами, уряд створює нову освітню модель, яка відповідатиме сучасним викликам та потребам економіки. В основі реформи — модульна структура програм, яка дозволить швидко здобувати професійні кваліфікації через короткострокове навчання.

Також передбачено розширення фінансової автономії закладів профосвіти — вони зможуть самостійно управляти коштами, затверджувати штатні розписи та відходити від жорсткої тарифної сітки. Також велику увагу приділять співпраці з бізнесом шляхом створення спільних інвестиційних проєктів і залучення роботодавців до формування змісту освіти.

Ще одним важливим кроком стане надання статусу студентів та курсантів для здобувачів профосвіти, що зрівняє їх у правах з іншими учасниками освітнього процесу.

На технічне переоснащення профтехів держава вже виділила понад 500 мільйонів гривень. За словами прем'єра, близько 100 сучасних майстерень уже створено, ще до сотні планується оновити цьогоріч.

Шмигаль висловив сподівання, що Верховна Рада підтримає законопроєкт, адже реформа, за його словами, дозволить Україні підготувати фахівців, затребуваних ринком і конкурентних на європейському рівні.

Нагадаємо, нещодавно у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт для оновлшення системи професійної освіти у технічних училищах.

Також міністр оборони України Рустем Умєров відповів, чи можуть військовослужбовці, які долучились до ЗСУ за контрактом 18-24, здобувати вищу освіту.