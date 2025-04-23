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Количество поступающих в колледжи выросло вдвое — Минобразования

23 апреля 2025 18:31
Анастасия Писаненко - редактор
В Минобразования заявили об увеличении спроса поступающих в колледжи
Заместитель министра образования Михаил Винницкий. Фото: скриншот из видео
Анастасия Писаненко - редактор

Количество поступающих в колледжи в этом году значительно возросло по сравнению с предыдущими годами. В будущем они также могут вернуться к высшему образованию.

Об этом сообщил заместитель министра образования Михаил Винницкий на пресс-конференции во вторник, 22 апреля.

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В Минобразования заявили об увеличении спроса поступающих в колледжи

По словам Винницкого, этот рост связан с тем, что все больше молодежи выбирает профессиональное предвысшее образование вместо поступления в университеты. Одной из основных причин этого является большой спрос на квалифицированных рабочих на рынке труда, в частности слесарей, сварщиков и ремонтников.

"Уверен, что когда-то эти люди еще вернутся в высшее образование, но молодежь, которая идет сейчас на рынок труда — это на самом деле только положительно", — добавил заместитель министра образования.

Однако, по его мнению, тенденция выбора профессионального образования является положительной, поскольку обеспечивает рынок труда необходимыми специалистами уже сейчас.

Ранее мы информировали, что Кабинет министров Украины утвердил новые правила для аспирантов и докторантов. Так, на третьем курсе обучения им придется сдавать экзамены по украинскому и иностранному языкам.

Заметим, что, по данным МОН, около 15% студентов, обучающихся за рубежом, не возвращаются вовремя в Украину из-за мобилизации.

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