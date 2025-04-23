В Минобразования заявили об увеличении спроса поступающих в колледжи

Количество поступающих в колледжи в этом году значительно возросло по сравнению с предыдущими годами. В будущем они также могут вернуться к высшему образованию.

Об этом сообщил заместитель министра образования Михаил Винницкий на пресс-конференции во вторник, 22 апреля.

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По словам Винницкого, этот рост связан с тем, что все больше молодежи выбирает профессиональное предвысшее образование вместо поступления в университеты. Одной из основных причин этого является большой спрос на квалифицированных рабочих на рынке труда, в частности слесарей, сварщиков и ремонтников.

"Уверен, что когда-то эти люди еще вернутся в высшее образование, но молодежь, которая идет сейчас на рынок труда — это на самом деле только положительно", — добавил заместитель министра образования.

Однако, по его мнению, тенденция выбора профессионального образования является положительной, поскольку обеспечивает рынок труда необходимыми специалистами уже сейчас.