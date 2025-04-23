В Минобразования заявили об увеличении спроса поступающих в колледжи

Количество поступающих в колледжи выросло вдвое — Минобразования
23 апреля 2025 18:31
Заместитель министра образования Михаил Винницкий. Фото: скриншот из видео
Ранее мы информировали, что Кабинет министров Украины утвердил новые правила для аспирантов и докторантов. Так, на третьем курсе обучения им придется сдавать экзамены по украинскому и иностранному языкам.
Заметим, что, по данным МОН, около 15% студентов, обучающихся за рубежом, не возвращаются вовремя в Украину из-за мобилизации.
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