Количество школьников в Украине уменьшилось — данные по регионам

Уроки в школе. Фото: УНИАН

На начало 2024/2025 учебного года количество школьников в Украине сократилось на 4,3% по сравнению с прошлым годом. По данным Государственной службы статистики, сейчас в украинских школах учатся 3 743 887 учеников.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

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Наибольшее беспокойство вызывает ситуация в регионах, которые понесли наибольшие потери из-за войны. В Луганской области осталось только 20 586 школьников, что является самым низким показателем среди всех регионов. На Херсонщине зарегистрировано 57 001 ученика, а в Донецкой области — 76 768.

В то же время, в столице ситуация противоположная: в Киеве учится 334 959 школьников — это самый большой показатель в стране. Среди лидеров также Днепропетровская область с 308 580 учениками, Львовская — 282 096, и Одесская — 253 438.

Сколько школ работает в Украине

По статистике, в Украине функционирует 12,3 тысячи школ. Больше всего образовательных учреждений расположено во Львовской области — там насчитывают 1077 школ. При этом 72% учащихся получают образование в городах, а в среднем на одно учебное заведение приходится 305 учеников и 31 учитель.

Какова ситуация с поступлением в ООВ

Параллельно наблюдается и уменьшение количества студентов. В прошлом, 2024 году в вузы было зачислено более 187 тысяч поступающих, что на 80 тысяч меньше, чем в 2023-м, когда количество первокурсников достигало 267 тысяч. Всего на поступление в учреждения высшего образования в 2024 году подали документы более 217 тысяч абитуриентов.

Напомним, в Минобразования недавно обратили внимание, что в колледжи стало поступать значительно больше абитуриентов.

Также недавно в Кабинете Министров Украины одобрили законопроект, который сделает невозможным военнообязанным лицам уклоняться от службы из-за получения образования.

Также стало известно, сколько школьников в этом году будут писать национальный мультипредметный тест за рубежом.