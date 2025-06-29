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Головна Новини дня В Україні оновили будівельні норми для укриттів — деталі

В Україні оновили будівельні норми для укриттів — деталі

Ua ru
Дата публікації: 29 червня 2025 16:57
Укриття в Україні — бомбосховища будуватимуть за новими нормами
Рятувальники перевіряють укриття. Фото: ДСНС

В Україні 2023 року оновили державні будівельні норми щодо укриттів. Тепер кожне нове будівництво передбачає бомбосховище, здатне витримати 10 кілопаскалів.

Про це повідомив архітектор Дмитро Васильєв в ефірі "Київського часу"

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Дмитро Васильєв зауважив, що у 2023 році оновлено державні будівельні норми, які тепер зобов’язують зводити укриття в кожному новому житловому будинку — переважно у підвальних або цокольних поверхах.

"Звичайно, таке укриття не врятує від прямого потрапляння в нього балістичної ракети. Але якщо воно розраховане під будинком, то сучасні монолітно-каркасні будинки, як правило, більш стійкі", — йдеться у повідомленні.

Однак для старих будинків така норма не діє, і мешканцям досі доводиться покладатися на застарілі укриття або самостійно шукати безпечні місця, додав він.

Нагадаємо, раніше генерал СБУ відповів, скільки населення здатні захистити укриття. За його словами, усіх людей бомбосховища не врятують. 

Також ми повідомляли, що під час повітряних атак двох стін в будинку вже замало задля безпеки. Ракети та дрони РФ стали потужнішими.

обстріли будівництво війна в Україні укриття архітектура
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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