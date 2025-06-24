Що робити під час повітряної тривоги — оновлені поради

Люди перечікують повітряну тривогу на станції метро. Фото Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Росія в останні тижні активізувала обстріли українських міст. Тепер це відбувається значно частіше та масштабніше.

Українці частіше проводять ночі в укриттях, хоча великий відсоток людей все ще залишається вдома. Деякі з них ігнорують тривогу, деякі — сплять у ванній, або у коридорі, користуючись так званим "правилом двох стін".

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Нагадаємо його суть: потрібно перебувати у приміщенні, яке розташоване щонайменше за двома капітальними стінами від вікон та зовнішніх стін.

Це, напевно, найвідоміше правило безпеки з часів початку повномасштабного вторгнення РФ. Але чи правда воно допомагає вашій безпеці?

Ракета, яка підтвердила очевидне

Точніше, навіть дві. Тиждень тому, 17 червня, російська ракета знищила один із під'їздів житлового будинку у Солом'янському районі.

"Дев'ятиповерховий будинок склався до рівня півтора-двох поверхів, ракета пройшла аж до підвалу", — сказав тоді голова МВС Ігор Клименко.

На жаль, подібна ситуація повторилася день тому. Ще одна російська атака на столицю, яка сталася 23 червня, знову призвела до серйозних руйнувань.

Одна з ракет пробила підвал п'ятиповерхового житлового будинку у Шевченківському районі.

Більшість вас бачила ці фото, де на місці колись цілої багатоповерхівки з'явилась величезна дірка. Під'їзди у прямому сенсі "складались", не рятували навіть підвали.

Все це, знову ж таки на жаль, підтвердило очевидне.

Люди в укритті. Фото: Синиця Олександр / УНІАН

"Правило двох стін" не гарантує безпеку

Про це насправді багато говорили й раніше. Наприклад, речник ДСНС Павло Петров повторює це вже декілька місяців.

Під час недавнього ефіру на "Київ 24" він вчергове наголосив на очевидних речах: росіяни удосконалюють свої "шахеди", руйнувань стало більше, тому це правило — вже справа випадку.

"Правило двох стін ніколи не гарантувало достатню безпеку. Для цього наполегливо рекомендую використовувати укриття, тобто захисні споруди цивільного захисту", – у лютому в інтерв'ю "УП. Життя" зазначав директор Департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС Віктор Вітовецький

Де безпечно?

Знову ж таки надамо слово ДСНС.

Там підкреслюють, що найкращий варіант — це спеціально облаштоване укриття.

Якщо ні. Тоді підійде підземна станція метро, підземний паркінг або перехід. Канава, траншея чи високий бордюр, фундамент, або навіть невелике заглиблення. Всі ці місця зменшують ризик ураження під час атаки.

Три основних правила, якщо ви все ж залишаєтесь вдома

Підсумуймо ключові поради.

Бути максимально далеко від вікон. Це дуже небезпечна зона, просто уникайте її. Звісно ж, жодного знімання роботи ППО.

Документи, гроші та інші важливі речі мають бути у швидкому доступі. Бажано, в одному місці (так, ми про "тривожну валізку").

Не забувайте вчасно заряджати гаджети та тримати їх поруч.

Нагадаємо, росіяни під час атаки по Дніпропетровщині пошкодили пасажирський поїзд.