Что делать во время воздушной тревоги — обновленные советы

Люди пережидают воздушную тревогу на станции метро. Фото Ратинский Вячеслав / УНИАН

Россия в последние недели активизировала обстрелы украинских городов. Теперь это происходит значительно чаще и масштабнее.

Украинцы чаще проводят ночи в укрытиях, хотя большой процент людей все еще остается дома. Некоторые из них игнорируют тревогу, некоторые — спят в ванной или в коридоре, пользуясь так называемым "правилом двух стен".

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Напомним его суть: нужно находиться в помещении, которое расположено как минимум за двумя капитальными стенами от окон и внешних стен.

Это, наверное, самое известное правило безопасности со времен начала полномасштабного вторжения РФ. Но правда ли оно помогает вашей безопасности?

Ракета, которая подтвердила очевидное

Точнее, даже две. Неделю назад, 17 июня, российская ракета уничтожила один из подъездов жилого дома в Соломенском районе.

"Девятиэтажный дом сложился до уровня полутора-двух этажей, ракета прошла вплоть до подвала", — сказал тогда глава МВД Игорь Клименко.

К сожалению, подобная ситуация повторилась день назад. Еще одна российская атака на столицу, которая произошла 23 июня, снова привела к серьезным разрушениям.

Одна из ракет пробила подвал пятиэтажного жилого дома в Шевченковском районе.

Большинство вас видели эти фото, где на месте некогда целой многоэтажки появилась огромная дыра. Подъезды в прямом смысле "складывались", не спасали даже подвалы.

Все это, опять же к сожалению, подтвердило очевидное.

Люди в укрытии. Фото: Синица Александр / УНИАН

"Правило двух стен" не гарантирует безопасность

Об этом на самом деле много говорили и раньше. Например, представитель ГСЧС Павел Петров повторяет это уже несколько месяцев.

Во время недавнего эфира на "Киев 24" он в очередной раз отметил очевидные вещи: россияне совершенствуют свои "шахеды", разрушений стало больше, поэтому это правило - уже дело случая.

"Правило двух стен никогда не гарантировало достаточную безопасность. Для этого настоятельно рекомендую использовать укрытия, то есть защитные сооружения гражданской защиты", — в феврале в интервью "УП. Життя" отмечал директор Департамента организации мероприятий гражданской защиты ГСЧС Виктор Витовецкий.

Где безопасно?

Опять же предоставим слово ГСЧС.

Там подчеркивают, что лучший вариант — это специально оборудованное укрытие.

Если нет. Тогда подойдет подземная станция метро, подземный паркинг или переход. Канава, траншея или высокий бордюр, фундамент, или даже небольшое углубление. Все эти места уменьшают риск поражения во время атаки.

Три основных правила, если вы все же остаетесь дома

Подытожим ключевые советы.

Быть максимально далеко от окон. Это очень опасная зона, просто избегайте ее. Конечно же, никакой съемки работы ПВО.

Документы, деньги и другие важные вещи должны быть в быстром доступе. Желательно, в одном месте (да, мы о "тревожном чемоданчике").

Не забывайте вовремя заряжать гаджеты и держать их рядом.

Напомним, россияне во время атаки по Днепропетровщине повредили пассажирский поезд.