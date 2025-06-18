Укриття в Україні — скільки населення здатні захистити

Люди ховаються від обстрілів РФ в метро. Фото: КМДА

Генерал-майор запасу Служби безпеки України Віктор Ягун прокоментував ситуацію з укриттями в Україні. Він зазначив, що наразі укриття здатні захистити 40–45% населення.

Про це Віктор Ягун сказав в ефірі Ранок.LIVE у середу, 18 червня.

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"Зараз укриття здатні захистити 40–45% населення, на старті війни було взагалі 15%", — зазначив генерал-майор запасу СБУ.

Водночас він навів для порівняння Гельсінкі (столиця Фінляндії), де все під землею: метро, спортзали, навіть підприємства. Відтак, у разі чого, все місто може сховатися.

"Поки ми маємо такого неадекватного сусіда — нам треба йти тим самим шляхом і дивитися, по можливості створювати якісь там підземні укриття, такі, що можна використовувати й в цивільному житті. Можна і спортивні комплекси робити, як у Фінляндії, і торгівельні центри, і підприємства наші треба переносити під землю", — наголосив Ягун.

Крім того, він додав, що у селах і маленьких містечках ситуація ще гірша: багато підвалів здають в оренду комерції. Ба більше, в приватному секторі ніхто взагалі спеціально не займається будівництвом укриттів.

Раніше ми інформували, що Дарницький район Києва готується до відкриття нового сучасного укриття, збудованого приватним бізнесом.

Також команда проєкту "Наша справа" провела ревізію столичними укриттями.