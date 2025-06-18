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Генерал СБУ ответил, сколько населения способны защитить укрытия

18 июня 2025 12:25
Евтушенко Алина - редактор
Укрытия в Украине - сколько населения способны защитить
Люди прячутся от обстрелов РФ в метро. Фото: КГГА
Евтушенко Алина - редактор

Генерал-майор запаса Службы безопасности Украины Виктор Ягун прокомментировал ситуацию с укрытиями в Украине. Он отметил, что сейчас укрытия способны защитить 40-45% населения.

Об этом Виктор Ягун сказал в эфире Ранок.LIVE в среду, 18 июня.

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"Сейчас укрытия способны защитить 40-45% населения, на старте войны было вообще 15%", — отметил генерал-майор запаса СБУ.

В то же время он привел для сравнения Хельсинки (столица Финляндии), где все под землей: метро, спортзалы, даже предприятия. Поэтому, в случае чего, весь город может спрятаться.

"Пока мы имеем такого неадекватного соседа — нам надо идти тем же путем и смотреть, по возможности создавать какие-то там подземные укрытия, такие, которые можно использовать и в гражданской жизни. Можно и спортивные комплексы делать, как в Финляндии, и торговые центры, и предприятия наши надо переносить под землю", — подчеркнул Ягун.

Кроме того, он добавил, что в селах и маленьких городках ситуация еще хуже: много подвалов сдают в аренду коммерции. Более того, в частном секторе никто вообще специально не занимается строительством укрытий.

Ранее мы информировали, что Дарницкий район Киева готовится к открытию нового современного укрытия, построенного частным бизнесом.

Также команда проекта "Наше дело" провела ревизию столичными укрытиями.

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