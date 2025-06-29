Укрытие в Украине — бомбоубежища будут строить по новым нормам

Спасатели проверяют укрытия. Фото: ГСЧС

В Украине в 2023 году обновили государственные строительные нормы по укрытиям. Теперь каждое новое строительство предусматривает бомбоубежище, способное выдержать 10 килопаскалей.

Об этом сообщил архитектор Дмитрий Васильев в эфире "Київського часу".

Реклама

Читайте также:

Как в Украине будут строить укрытия

Дмитрий Васильев отметил, что в 2023 году обновлены государственные строительные нормы, которые теперь обязывают строить укрытия в каждом новом жилом доме — преимущественно в подвальных или цокольных этажах.

"Конечно, такое укрытие не спасет от прямого попадания в него баллистической ракеты. Но если оно рассчитано под домом, то современные монолитно-каркасные дома, как правило, более устойчивы", — говорится в сообщении.

Однако для старых домов такая норма не действует, и жителям до сих пор приходится полагаться на устаревшие укрытия или самостоятельно искать безопасные места, добавил он.

Напомним, ранее генерал СБУ ответил, сколько населения способны защитить укрытия. По его словам, всех людей бомбоубежища не спасут.

Также мы сообщали, что во время воздушных атак двух стен в доме уже мало для безопасности. Ракеты и дроны РФ стали мощнее.