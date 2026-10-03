Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Україні оголосили жовтий рівень небезпеки: прогноз погоди на завтра

В Україні оголосили жовтий рівень небезпеки: прогноз погоди на завтра

Ua ru
3 жовтня 2026 18:08
В Україні оголосили жовтий рівень небезпеки: прогноз погоди на 4 жовтня
Люди йдуть вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У неділю, 4 жовтня, в Україні прогнозують мінливо хмарну погоду без опадів. У західних, північних та Вінницькій областях вночі та вранці місцями очікується туман. Водночас у більшості регіонів на поверхні ґрунту можливі заморозки до 3°.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Якою буде погода в Україні 4 жовтня

За прогнозом, вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с.

На зображенні може бути: карта і текст
Погода в Україні 4 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

У переважній частині України температура повітря вночі становитиме +1°...+6°. На півдні буде тепліше — +4°...+9°.

Вдень у більшості областей повітря прогріється до +14°...+19°. У східних областях температура буде нижчою — +11°...+16°.

Читайте також:

В Україні оголосили жовтий рівень небезпеки

Вночі 4 жовтня в Україні, крім південних областей, на поверхні ґрунту прогнозують заморозки 0°...+3°.

На зображенні може бути: карта і текст
Карта небезпечних метеорологічних явищ в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Через це оголошено I рівень небезпечності — жовтий. Погодні умови можуть завдати шкоди незібраній городині.

Новини.LIVE писали, що фахівці повідомляли —  на півночі України, зокрема в Києві, жовтень прогнозують переважно сухим. Погода стане хмарнішою, а з середини місяця небо частіше буде затягнуте хмарами. Наприкінці жовтня очікується помітне зниження температури, тож українцям доведеться діставати тепліший одяг.

Новини.LIVE інформували, що з 1 по 3 жовтня та 28 жовтня прогнозуються слабкі магнітні бурі. Їхня інтенсивність буде невисокою, однак космічна погода може змінюватися, тож прогнози рекомендують періодично оновлювати.

погода прогнози прогноз погоди погода в Україні заморозки
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації