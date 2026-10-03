В Україні оголосили жовтий рівень небезпеки: прогноз погоди на 4 жовтня

Люди йдуть вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У неділю, 4 жовтня, в Україні прогнозують мінливо хмарну погоду без опадів. У західних, північних та Вінницькій областях вночі та вранці місцями очікується туман. Водночас у більшості регіонів на поверхні ґрунту можливі заморозки до 3°.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Якою буде погода в Україні 4 жовтня

За прогнозом, вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с.

Погода в Україні 4 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

У переважній частині України температура повітря вночі становитиме +1°...+6°. На півдні буде тепліше — +4°...+9°.

Вдень у більшості областей повітря прогріється до +14°...+19°. У східних областях температура буде нижчою — +11°...+16°.

Читайте також:

В Україні оголосили жовтий рівень небезпеки

Вночі 4 жовтня в Україні, крім південних областей, на поверхні ґрунту прогнозують заморозки 0°...+3°.

Карта небезпечних метеорологічних явищ в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Через це оголошено I рівень небезпечності — жовтий. Погодні умови можуть завдати шкоди незібраній городині.

Новини.LIVE писали, що фахівці повідомляли — на півночі України, зокрема в Києві, жовтень прогнозують переважно сухим. Погода стане хмарнішою, а з середини місяця небо частіше буде затягнуте хмарами. Наприкінці жовтня очікується помітне зниження температури, тож українцям доведеться діставати тепліший одяг.

Новини.LIVE інформували, що з 1 по 3 жовтня та 28 жовтня прогнозуються слабкі магнітні бурі. Їхня інтенсивність буде невисокою, однак космічна погода може змінюватися, тож прогнози рекомендують періодично оновлювати.