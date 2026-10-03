В Украине объявили желтый уровень опасности: прогноз погоды на 4 октября

Люди идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В воскресенье, 4 октября, в Украине прогнозируется переменно облачную погоду без осадков. В западных, северных и Винницкой областях ночью и утром местами ожидается туман. В то же время в большинстве регионов на поверхности почвы возможны заморозки до 3°.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, информирует Новини.LIVE.

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Какая будет погода в Украине 4 октября

По прогнозу, ветер будет переменного направления со скоростью 3–8 м/с.

Погода в Украине 4 октября. Фото: Укргидрометцентр

В большей части Украины температура воздуха ночью составит +1°...+6°. На юге будет теплее — +4°...+9°.

Днём в большинстве областей воздух прогреется до +14°...+19°. В восточных областях температура будет ниже — +11°...+16°.

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В Украине объявили желтый уровень опасности

Ночью 4 октября в Украине, кроме южных областей, на поверхности почвы прогнозируются заморозки 0°...+3°.

Карта опасных метеорологических явлений в Украине. Фото: Укргидрометцентр

В связи с этим объявлен I уровень опасности — желтый. Погодные условия могут нанести ущерб неубранным овощам.

Новини.LIVE писали, что, по словам специалистов, на севере Украины, в частности в Киеве, октябрь прогнозируется преимущественно сухим. Погода станет более облачной, а со середины месяца небо чаще будет затянуто облаками. В конце октября ожидается заметное понижение температуры, поэтому украинцам придется доставать более теплую одежду.

Новини.LIVE сообщали, что с 1 по 3 октября и 28 октября прогнозируются слабые магнитные бури. Их интенсивность будет невысокой, однако космическая погода может меняться, поэтому прогнозы рекомендуется периодически обновлять.