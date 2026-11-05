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Головна Новини дня В Україні очікують перший сніг вже завтра: прогноз Укргідрометцентру

В Україні очікують перший сніг вже завтра: прогноз Укргідрометцентру

Ua ru
5 листопада 2026 14:11
Перший сніг в Україні: прогноз погоди та похолодання УНІАН
Чоловіки чистять скло автомобіля від снігу. Фото: УНІАН

Синоптики оприлюднили прогноз погоди для всіх регіонів країни на 6–8 листопада. Уже в п'ятницю в Україні місцями очікують мокрий сніг, а в Карпатах — сніг. У суботу опади у вигляді снігу можуть пройти в більшості областей. Синоптики також попереджають про сильні пориви вітру в окремих регіонах.

Про це повідомляє  Український гідрометеорологічний центр, передає Новини.LIVE.

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Мапа прогнозу температури повітря по Україні 7 листопада
Прогноз погоди в Україні 7 листопада. Скриншот: УкрГМЦ

Якою буде температура повітря

6 листопада температура протягом доби становитиме +0…+6 °C. У Карпатах і на Закарпатті вночі очікують від -1 до -6 °C.

7 та 8 листопада вночі температура коливатиметься від +2 до -5 °C, а вдень становитиме +0…+6 °C.

Де в Україні очікують мокрий сніг

У п'ятницю, 6 листопада, вночі невеликі дощі пройдуть у північних і східних областях, а також місцями в центральних. Подекуди вони будуть із мокрим снігом.

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Удень опади прогнозують майже по всій Україні, крім більшості західних областей. У Карпатах очікується невеликий сніг.

Якою буде погода на вихідних

У суботу, 7 листопада, сніг місцями йтиме в більшості областей. У неділю, 8 листопада, опадів по Україні не прогнозують.

Чи будуть сильні пориви вітру

У п'ятницю в окремих регіонах можливий сильний вітер. Синоптики попередили:

"Вітер північно-західний, 7-12 м/с, 06 листопада вдень в більшості західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями пориви 15-20 м/с".

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що початок листопада, за попереднім прогнозом, мав бути відносно теплим. Однак у середині місяця повітря поступово охолоджуватиметься. Наприкінці листопада вдень очікували близько +2…+3 °C, а вночі можливі морози до -2 °C.

Також Новини.LIVE писали, що цієї зими в Україні може випасти на 20–40% більше опадів за норму. Проте це не обов'язково означає, що зима буде сніжною. Через тепле повітря з Атлантики опади часто випадатимуть у вигляді дощу або мокрого снігу. Температура протягом зимових місяців, за прогнозом, може бути на 1–2 градуси вищою за норму.

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Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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