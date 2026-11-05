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Главная Новости дня В Украине ожидается первый снег уже завтра: прогноз Укргидрометцентра

В Украине ожидается первый снег уже завтра: прогноз Укргидрометцентра

Ua ru
5 ноября 2026 14:11
Первый снег в Украине: прогноз погоды и похолодание УНІАН
Мужчины очищают стекла автомобиля от снега. Фото: УНІАН

Синоптики обнародовали прогноз погоды для всех регионов страны на 6–8 ноября. Уже в пятницу в Украине местами ожидается мокрый снег, а в Карпатах — снег. В субботу осадки в виде снега могут пройти в большинстве областей. Синоптики также предупреждают о сильных порывах ветра в отдельных регионах.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает Новини.LIVE.

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Мапа прогнозу температури повітря по Україні 7 листопада
Прогноз погоды в Украине на 7 ноября. Скриншот: УкрГМЦ

Какой будет температура воздуха

6 ноября температура в течение суток составит +0…+6 °C. В Карпатах и на Закарпатье ночью ожидается от -1 до -6 °C.

7 и 8 ноября ночью температура будет колебаться от +2 до -5 °C, а днём составит +0…+6 °C.

Где в Украине ожидается мокрый снег

В пятницу, 6 ноября, ночью небольшие дожди пройдут в северных и восточных областях, а также местами в центральных. Кое-где они будут с мокрым снегом.

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Днём осадки прогнозируются почти по всей Украине, кроме большинства западных областей. В Карпатах ожидается небольшой снег.

Какая будет погода на выходных

В субботу, 7 ноября, снег местами будет идти в большинстве областей. В воскресенье, 8 ноября, осадков по Украине не прогнозируют.

Будут ли сильные порывы ветра

В пятницу в отдельных регионах возможен сильный ветер. Синоптики предупредили:

"Ветер северо-западный, 7–12 м/с, 6 ноября днем в большинстве западных, Житомирской и Винницкой областях местами порывы 15–20 м/с".

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что начало ноября, по предварительному прогнозу, должно было быть относительно тёплым. Однако в середине месяца воздух будет постепенно охлаждаться. В конце ноября днем ожидалось около +2…+3 °C, а ночью возможны морозы до -2 °C.

Также Новини.LIVE писали, что этой зимой в Украине может выпасть на 20–40% больше осадков, чем обычно. Однако это не обязательно означает, что зима будет снежной. Из-за тёплого воздуха с Атлантики осадки часто будут выпадать в виде дождя или мокрого снега. Температура в течение зимних месяцев, по прогнозу, может быть на 1–2 градуса выше нормы.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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