Люди гуляють у парку. Фото: Новини.LIVE

Наприкінці робочого тижня в Україні очікується короткочасне потепління. За попереднім прогнозом, у південній частині країни денна температура може піднятися до +20…+22 °C. Водночас перед потеплінням, у четвер, 12 листопада, у більшості областей прогнозують дощі.

Про це повідомив начальник Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталій Постригань та Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

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Опади в Україні 13 листопада. Скриншот: ventusky.com

Коли в Україні очікується пік потепління

За попередніми прогностичними оцінками, найтепліше буде наприкінці робочого тижня — у четвер та п'ятницю. На Черкащині денна температура становитиме +9…+14 °C. У південній частині країни повітря може прогрітися до +20…+22 °C.

Водночас таке тепло затримається ненадовго. За словами синоптика, згодом теплу погоду змінять нові холодні атмосферні фронти.

"Листопад не обіцяє стабільних процесів, перебудова до зими триває", — зазначив Віталій Постригань.

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В Укргідрометцентрі також прогнозують потепління 13 листопада. За даними служби, у південних і місцями центральних областях температура вдень сягне +15…+20 °C.

Коли в Україну повернеться похолодання

У суботу, 14 листопада, дощі вночі очікуються в більшості областей, крім західних. Удень опади залишаться на крайньому південному сході. Місцями вони випадатимуть із мокрим снігом.

Температура вдень знизиться до +2…+8 °C. У південно-східній частині країни буде +7…+12 °C.

У неділю, 15 листопада, істотних опадів не прогнозують. Уночі температура становитиме -4…+1 °C, а вдень — +1…+6 °C.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що в другій половині листопада в Україні поступово холоднішатиме. Вдень температура знизиться до +3…+5 °C. Перші нічні заморозки прогнозують із 23 листопада: стовпчики термометрів можуть опуститися до -1…-2 °C. Наприкінці місяця вдень очікується лише +2…+3 °C, а вночі — до -2 °C.

Також Новини.LIVE писали, що цієї зими в Україні може випасти на 20–40% більше опадів за норму. Проте це не обов'язково означає сніжну зиму. Через надходження теплого повітря з Атлантики опади часто випадатимуть у вигляді дощу або мокрого снігу. Температура протягом зимових місяців також може бути на 1–2 градуси вищою за норму.