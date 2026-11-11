Люди гуляют в парке. Фото: Новини.LIVE

В конце рабочей недели в Украине ожидается кратковременное потепление. По предварительному прогнозу, в южной части страны дневная температура может подняться до +20…+22 °C. В то же время перед потеплением, в четверг, 12 ноября, в большинстве областей прогнозируются дожди.

Об этом сообщил начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань и Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Осадки в Украине 13 ноября. Скриншот: ventusky.com

Когда в Украине ожидается пик потепления

По предварительным прогнозам, теплее всего будет в конце рабочей недели — в четверг и пятницу. В Черкасской области дневная температура составит +9…+14 °C. В южной части страны воздух может прогреться до +20…+22 °C.

В то же время такая теплая погода продлится недолго. По словам синоптика, впоследствии теплую погоду сменят новые холодные атмосферные фронты.

"Ноябрь не обещает стабильных процессов, переход к зиме продолжается", — отметил Виталий Постригань.

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В Укргидрометцентре также прогнозируют потепление 13 ноября. По данным службы, в южных и местами центральных областях дневная температура достигнет +15…+20 °C.

Когда в Украину вернется похолодание

В субботу, 14 ноября, ночью дожди ожидаются в большинстве областей, кроме западных. Днем осадки останутся на крайнем юго-востоке. Местами они будут выпадать в виде мокрого снега.

Дневная температура снизится до +2…+8 °C. В юго-восточной части страны будет +7…+12 °C.

В воскресенье, 15 ноября, существенных осадков не прогнозируется. Ночью температура составит -4…+1 °C, а днем — +1…+6 °C.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что во второй половине ноября в Украине будет постепенно холодать. Днем температура снизится до +3…+5 °C. Первые ночные заморозки прогнозируются с 23 ноября: столбики термометров могут опуститься до -1…-2 °C. В конце месяца днем ожидается всего +2…+3 °C, а ночью — до -2 °C.

Также Новини.LIVE писали, что этой зимой в Украине может выпасть на 20–40% больше осадков, чем обычно. Однако это не обязательно означает снежную зиму. Из-за притока теплого воздуха из Атлантики осадки часто будут выпадать в виде дождя или мокрого снега. Температура в течение зимних месяцев также может быть на 1–2 градуса выше нормы.