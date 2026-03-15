В Україні очікується магнітна буря 15-16 березня

Люди йдуть знесилені через вплив магнітних бур та погоди. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У найближчі два дні очікується підвищена сонячна активність, яка може вплинути на самопочуття людей. Через магнітні бурі деякі люди відчувають головний біль, втому або емоційне напруження. Водночас значних геомагнітних збурень найближчим часом не прогнозують. Дані можуть змінюватися, адже вчені постійно оновлюють спостереження за Сонцем.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Прогноз магнітних бур на 15–16 березня

У неділю, 15 березня, очікується сонячна активність із К-індексом 4,7. Такий показник відповідає жовтому рівню і означає магнітну бурю середньої сили.

У понеділок, 16 березня, геомагнітна ситуація дещо стабілізується. Прогнозується К-індекс 3,7, що відповідає зеленому рівню та слабкій магнітній бурі.

Фахівці наголошують, що прогнози можуть змінюватися, адже дані про сонячну активність оновлюються приблизно кожні три години.

Що таке магнітна буря

Магнітні бурі виникають через спалахи на Сонці. Під час таких процесів у космос викидається потужний потік заряджених частинок.

Коли ці частинки досягають магнітного поля Землі, вони спричиняють геомагнітні збурення. Саме їх і називають магнітними бурями.

Невеликі коливання з К-індексом від 1 до 4 зазвичай майже непомітні. Водночас бурі від 5 балів і вище можуть впливати не лише на самопочуття людей, а й на роботу зв’язку та супутникових систем.

Під час дуже сильних геомагнітних збурень іноді можна спостерігати полярні сяйва.

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Під час підвищеної сонячної активності деякі люди можуть відчувати:

головний біль;

втому або слабкість;

підвищену дратівливість;

перепади настрою.

Це пов’язано зі змінами атмосферного тиску, які можуть впливати на організм.

Як підтримати організм під час магнітних бур

Фахівці радять у період магнітних бур приділити більше уваги самопочуттю:

дотримуватися режиму сну;

пити більше води;

обмежити каву та алкоголь;

намагатися уникати стресу;

більше бувати на свіжому повітрі.

Під час магнітних бур людям із хронічними захворюваннями медики радять більше відпочивати та тримати поруч необхідні ліки.

