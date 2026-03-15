В Украине ожидается магнитная буря 15-16 марта
В ближайшие два дня ожидается повышенная солнечная активность, которая может повлиять на самочувствие людей. Из-за магнитных бурь некоторые люди испытывают головную боль, усталость или эмоциональное напряжение. В то же время значительных геомагнитных возмущений в ближайшее время не прогнозируют. Данные могут меняться, ведь ученые постоянно обновляют наблюдения за Солнцем.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.
Прогноз магнитных бурь на 15-16 марта
В воскресенье, 15 марта, ожидается солнечная активность с К-индексом 4,7. Такой показатель соответствует желтому уровню и означает магнитную бурю средней силы.
В понедельник, 16 марта, геомагнитная ситуация несколько стабилизируется. Прогнозируется К-индекс 3,7, что соответствует зеленому уровню и слабой магнитной буре.
Специалисты отмечают, что прогнозы могут меняться, ведь данные о солнечной активности обновляются примерно каждые три часа.
Что такое магнитная буря
Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце. Во время таких процессов в космос выбрасывается мощный поток заряженных частиц.
Когда эти частицы достигают магнитного поля Земли, они вызывают геомагнитные возмущения. Именно их и называют магнитными бурями.
Небольшие колебания с К-индексом от 1 до 4 обычно почти незаметны. В то же время бури от 5 баллов и выше могут влиять не только на самочувствие людей, но и на работу связи и спутниковых систем.
Во время очень сильных геомагнитных возмущений иногда можно наблюдать полярные сияния.
Как магнитные бури влияют на самочувствие
Во время повышенной солнечной активности некоторые люди могут испытывать:
- головную боль;
- усталость или слабость;
- повышенную раздражительность;
- перепады настроения.
Это связано с изменениями атмосферного давления, которые могут влиять на организм.
Как поддержать организм во время магнитных бурь
Специалисты советуют в период магнитных бурь уделить больше внимания самочувствию:
- соблюдать режим сна;
- пить больше воды;
- ограничить кофе и алкоголь;
- стараться избегать стресса;
- больше бывать на свежем воздухе.
Во время магнитных бурь людям с хроническими заболеваниями медики советуют больше отдыхать и держать рядом необходимые лекарства.
Ранее мы информировали о прогнозе магнитных бурь на март 2026 года. Сильные магнитные бури приходятся на сразу на несколько дней в течение марта.
Также мы сообщали, что 20 марта в Украине наступит весеннее равноденствие. Фактически с этой даты светлое время дня будет длиться дольше.
Синоптик Наталка Диденко предупредила о похолодании в Украине с 18 марта. Кроме снижения температуры также ожидаются осадки.
