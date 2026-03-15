В Украине ожидается магнитная буря 15-16 марта

Люди идут обессиленные из-за влияния магнитных бурь и погоды. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В ближайшие два дня ожидается повышенная солнечная активность, которая может повлиять на самочувствие людей. Из-за магнитных бурь некоторые люди испытывают головную боль, усталость или эмоциональное напряжение. В то же время значительных геомагнитных возмущений в ближайшее время не прогнозируют. Данные могут меняться, ведь ученые постоянно обновляют наблюдения за Солнцем.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Читайте также:

Прогноз магнитных бурь 15-17 марта. Фото: solarmeteo.ukalendar.com

Прогноз магнитных бурь на 15-16 марта

В воскресенье, 15 марта, ожидается солнечная активность с К-индексом 4,7. Такой показатель соответствует желтому уровню и означает магнитную бурю средней силы.

В понедельник, 16 марта, геомагнитная ситуация несколько стабилизируется. Прогнозируется К-индекс 3,7, что соответствует зеленому уровню и слабой магнитной буре.

Специалисты отмечают, что прогнозы могут меняться, ведь данные о солнечной активности обновляются примерно каждые три часа.

Что такое магнитная буря

Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце. Во время таких процессов в космос выбрасывается мощный поток заряженных частиц.

Когда эти частицы достигают магнитного поля Земли, они вызывают геомагнитные возмущения. Именно их и называют магнитными бурями.

Небольшие колебания с К-индексом от 1 до 4 обычно почти незаметны. В то же время бури от 5 баллов и выше могут влиять не только на самочувствие людей, но и на работу связи и спутниковых систем.

Во время очень сильных геомагнитных возмущений иногда можно наблюдать полярные сияния.

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Во время повышенной солнечной активности некоторые люди могут испытывать:

головную боль;

усталость или слабость;

повышенную раздражительность;

перепады настроения.

Это связано с изменениями атмосферного давления, которые могут влиять на организм.

Как поддержать организм во время магнитных бурь

Специалисты советуют в период магнитных бурь уделить больше внимания самочувствию:

соблюдать режим сна;

пить больше воды;

ограничить кофе и алкоголь;

стараться избегать стресса;

больше бывать на свежем воздухе.

Во время магнитных бурь людям с хроническими заболеваниями медики советуют больше отдыхать и держать рядом необходимые лекарства.

Ранее мы информировали о прогнозе магнитных бурь на март 2026 года. Сильные магнитные бури приходятся на сразу на несколько дней в течение марта.

Также мы сообщали, что 20 марта в Украине наступит весеннее равноденствие. Фактически с этой даты светлое время дня будет длиться дольше.

Синоптик Наталка Диденко предупредила о похолодании в Украине с 18 марта. Кроме снижения температуры также ожидаются осадки.