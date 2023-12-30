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В Україні не випустили за кордон багатодітного батька, — соцмережі

30 грудня 2023 13:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Україні не випустили за кордон багатодітного батька, — соцмережі
Черга автомобілів на кордоні України. Фото: ДПСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Україні не випустили за кордон багатодітного батька. Прикордонники заявили, що у нього немає довідки від територіального центру комплектування.

Про це повідомляють у соцмережах.

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На відео можна побачити, як жінка у військовій формі каже, що з 20:00 29 грудня змінилися правила перетину кордону. За її словами, без довідки з ТЦК виїхати з України неможливо.

Родичі чоловіка зазначають, що його так і не випустили за кордон. До того ж йому видали офіційні документи про відмову.

Нагадаємо, речник ДПСУ Андрій Демченко заявив для Новини.LIVE, що ніяких змін у правилах роботи Державної прикордонної служби наразі немає. Втім, усі, хто хочуть виїхати з країни проходять ретельний контроль.

Також ми писали, що станом на сьогодні, 30 грудня, з'явилася нова інформація щодо перетину західного кордону України з ЄС та Молдовою. При плануванні поїздок слід ураховувати можливість нестабільної роботи електронних систем контрольних служб на пунктах пропуску. 

Додамо, протягом 2023 року в Одеській області збільшилася кількість випадків незаконного перетину кордону. Переважну більшість таких порушників становили чоловіки призовного віку, які намагалися втекти від мобілізації. 

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