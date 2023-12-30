В Украине не выпустили за границу многодетного отца, — соцсети

Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: ГНСУ

В Украине не выпустили за границу многодетного отца. Пограничники заявили, что у него нет справки от территориального центра комплектования.

Об этом сообщают в соцсетях.

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На видео можно увидеть, как женщина в военной форме говорит, что с 20:00 29 декабря изменились правила пересечения границы. По ее словам, без справки из ТЦК выехать из Украины невозможно.

Родственники мужчины отмечают, что его так и не выпустили за границу. К тому же ему выдали официальные документы об отказе.

Напомним, спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил для Новини.LIVE, что никаких изменений в правилах работы Государственной пограничной службы пока нет. Впрочем, все, кто хотят выехать из страны проходят тщательный контроль.

Также мы писали, что на сегодня, 30 декабря, появилась новая информация о пересечении западной границы Украины с ЕС и Молдовой. При планировании поездок следует учитывать возможность нестабильной работы электронных систем контрольных служб в пунктах пропуска.

Добавим, в течение 2023 года в Одесской области увеличилось количество случаев незаконного пересечения границы. Подавляющее большинство таких нарушителей составили мужчины призывного возраста, пытавшиеся уйти от мобилизации.