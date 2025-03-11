В Україні смертність утричі перевищує народжуваність

Немовля. Фото: Pexels

Президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах наголосив на критичній демографічній ситуації в Україні, яка, за його словами, є найгіршою у світі за підсумками 2024 року. Він зазначив, що населення стрімко скорочується, бо темпи смертності значно перевищують народжуваність в Україні.

Про це Анатолій Кінах заявив в ефірі Ранок.LIVE.

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Він зазначив, що торік Міністерство юстиції зареєструвало лише 177 тисяч народжень, тоді як смертність сягнула 495 тисяч осіб. Таким чином, смертність втричі перевищує народжуваність, що є тривожним сигналом для майбутнього країни.

"Ми дуже багато розмовляємо про кризу в Росії. На жаль, в Україні ситуація набагато гірша з точки зору різних потенційних можливостей вести війну на виснаження ресурсів. Я вже в вашій студії називав деякі показники, які є найголовнішими для нашої держави з точки зору цінності того, про що ми кажемо. Це людський потенціал. Ми на сьогоднішній день маємо по підсумку 1924 року найгіршу демографічну ситуацію у світі. В 2024 році наш Мін'юст зареєстрував 177 тисяч немовлят і в тому же 2024-му 495 тисяч смертей", — заявив Кінах.

Кінах також підкреслив, що понад 60% українців перебувають за межею бідності, що ускладнює економічне відновлення та можливість залучення українців, які виїхали за кордон, до повернення на батьківщину.

На його думку, необхідно зосередитися на вирішенні внутрішніх проблем та створенні сприятливих умов для життя й розвитку. Він назвав ці виклики "українським домашнім завданням", яке слід виконати, щоб подолати кризу.

Нагадаємо, на початку лютого президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник заявив, що українкам потрібно народжувати від п'яти дітей, щоб подолати демографічну кризу.

А аналітики The Washington Post підрахували, скільки в Україні буде населення у 2100 році, якщо темпи народжуваності та смертності не зміняться.