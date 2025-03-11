В Украине смертность в три раза превышает рождаемость

Младенец. Фото: Pexels

Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах отметил критическую демографическую ситуацию в Украине, которая, по его словам, является худшей в мире по итогам 2024 года. Он отметил, что население стремительно сокращается, потому что темпы смертности значительно превышают рождаемость в Украине.

Об этом Анатолий Кинах заявил в эфире Ранок.LIVE.

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Он отметил, что в прошлом году Министерство юстиции зарегистрировало лишь 177 тысяч рождений, тогда как смертность достигла 495 тысяч человек. Таким образом, смертность втрое превышает рождаемость, что является тревожным сигналом для будущего страны.

"Мы очень много говорим о кризисе в России. К сожалению, в Украине ситуация гораздо хуже с точки зрения различных потенциальных возможностей вести войну на истощение ресурсов. Я уже в вашей студии называл некоторые показатели, которые являются самыми главными для нашего государства с точки зрения ценности того, о чем мы говорим. Это человеческий потенциал. Мы на сегодняшний день имеем по итогу 1924 года худшую демографическую ситуацию в мире. В 2024 году наш Минюст зарегистрировал 177 тысяч младенцев и в том же 2024-м 495 тысяч смертей", — заявил Кинах.

Кинах также подчеркнул, что более 60% украинцев находятся за чертой бедности, что затрудняет экономическое восстановление и возможность привлечения украинцев, выехавших за границу, к возвращению на родину.

По его мнению, необходимо сосредоточиться на решении внутренних проблем и создании благоприятных условий для жизни и развития. Он назвал эти вызовы "украинским домашним заданием", которое следует выполнить, чтобы преодолеть кризис.

Напомним, в начале февраля президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник заявил, что украинкам нужно рожать от пяти детей, чтобы преодолеть демографический кризис.

А аналитики The Washington Post подсчитали, сколько в Украине будет населения в 2100 году, если темпы рождаемости и смертности не изменятся.