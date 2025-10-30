ММР в Україні — що це таке та що пропонує законопроєкт

Макет малого модульного реактора. Фото: science.org

В Україні мають намір впровадити безпечні і мобільні енергоблоки потужністю до 300 МВт, так звані малі модульні реактори. Вони можуть забезпечувати енергією критичну інфраструктуру, міста та промислові об’єкти.

Відповідний законопроєкт №14164 вже зареєстрований на сайті парламенту та опрацьовується в комітеті.

Реклама

Читайте також:

Законопроєкт на сайті Ради. Фото: скриншот

Що пропонує законопроєкт про ММР

Документ наразі пропонує законодавчо закріпити визначення "малий модульний реактор" та відкрити до нього шлях приватним інвесторам. Також передбачається спрощення дозвільних процедур, зокрема, вибір майданчика для розміщення ММР.

Якщо закон ухвалять, то існуючі майданчиків ТЕС/ТЕЦ можуть перепрофілювати у майданчики АЕС з ММР.

Передбачається, що для приватних ММР оператором буде виступати власник, а для державних ще визначатиметься Кабміном.

Власники ММР можуть мати право не бути операторами установки, що спростить фінансування проєктів і розподіл ризиків через контракти з професійними операторами.

Схема будівництва ММР. Фото ілюстративне: компанія Holtec International

У чому необхідність встановлення ММР

Оскільки Україна є стороною Паризької угоди, то вона зобов’язалася скоротити викиди парникових газів на 65% до 2030 року. А також відмовитися від використання вугілля в електрогенерації до 2035 року.

ЄС же визнав ядерну енергетику, включно з ММР, "зеленою", оскільки вона не генерує викидів вуглекислого газу під час виробництва електроенергії.

"Це робить ММР ключовим інструментом для виконання Україною своїх кліматичних зобов’язань", — йдеться в супровідних документах.

Крім того, значна частина ТЕС і ТЕЦ в Україні через війну зазнала руйнувань та потребує модернізації.

Що таке малий модульний реактор та чи безпечний він

ММР — це міні-АЕС. Його збирають на заводі з готових блоків, а потім привозять і встановлюють там, де потрібна енергія.

Такий блок значно менший за звичайні великі АЕС, тому його простіше перевозити. Також він займає менше місця.

Працює ММР за тим же принципом, що й великі АЕС: розщеплює атоми, щоб виділити тепло, яке перетворюється на електроенергію. Проте завдяки меншому розміру та новітнім технологіям, ММР мають вдосконалені системи безпеки. Вони можуть самостійно охолоджуватися у разі небезпеки, без втручання людини.

Нагадаємо, окупанти у ніч проти 30 жовтня масовано атакували газову та енергетичну інфраструктуру України у багатьох областях.

Також ми писали про план РФ щодо ударів по українській енергетиці.