Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Україні можуть з’явитися нові типи ядерних реакторів — деталі

В Україні можуть з’явитися нові типи ядерних реакторів — деталі

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 13:15
Оновлено: 13:51
ММР в Україні — що це таке та що пропонує законопроєкт
Макет малого модульного реактора. Фото: science.org

В Україні мають намір впровадити безпечні і мобільні енергоблоки потужністю до 300 МВт, так звані малі модульні реактори. Вони можуть забезпечувати енергією критичну інфраструктуру, міста та промислові об’єкти.

Відповідний законопроєкт №14164 вже зареєстрований на сайті парламенту та опрацьовується в комітеті.

Реклама
Читайте також:
проєкт
Законопроєкт на сайті Ради. Фото: скриншот

Що пропонує законопроєкт про ММР

Документ наразі пропонує законодавчо закріпити визначення "малий модульний реактор" та відкрити до нього шлях приватним інвесторам. Також передбачається спрощення дозвільних процедур, зокрема, вибір майданчика для розміщення ММР.

Якщо закон ухвалять, то існуючі майданчиків ТЕС/ТЕЦ можуть перепрофілювати у майданчики АЕС з ММР.

Передбачається, що для приватних ММР оператором буде виступати власник, а для державних ще визначатиметься Кабміном.

Власники ММР можуть мати право не бути операторами установки, що спростить фінансування проєктів і розподіл ризиків через контракти з професійними операторами.

ммр
Схема будівництва ММР. Фото ілюстративне: компанія Holtec International

У чому необхідність встановлення ММР

Оскільки Україна є стороною Паризької угоди, то вона зобов’язалася скоротити викиди парникових газів на 65% до 2030 року. А також відмовитися від використання вугілля в електрогенерації до 2035 року.

ЄС же визнав ядерну енергетику, включно з ММР, "зеленою", оскільки вона не генерує викидів вуглекислого газу під час виробництва електроенергії.

"Це робить ММР ключовим інструментом для виконання Україною своїх кліматичних зобов’язань", — йдеться в супровідних документах.

Крім того, значна частина ТЕС і ТЕЦ в Україні через війну зазнала руйнувань та потребує модернізації. 

Що таке малий модульний реактор та чи безпечний він

ММР — це міні-АЕС. Його збирають на заводі з готових блоків, а потім привозять і встановлюють там, де потрібна енергія. 

Такий блок значно менший за звичайні великі АЕС, тому його простіше перевозити. Також він займає менше місця.

Працює ММР за тим же принципом, що й великі АЕС: розщеплює атоми, щоб виділити тепло, яке перетворюється на електроенергію. Проте завдяки меншому розміру та новітнім технологіям, ММР мають вдосконалені системи безпеки. Вони можуть самостійно охолоджуватися у разі небезпеки, без втручання людини.

Нагадаємо, окупанти у ніч проти 30 жовтня масовано атакували газову та енергетичну інфраструктуру України у багатьох областях. 

Також ми писали про план РФ щодо ударів по українській енергетиці.

Верховна Рада АЕС Атомна електростанція законопроєкт енергетика
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації