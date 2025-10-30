ММР в Украине - что это такое и что предлагает законопроект

Макет малого модульного реактора. Фото: science.org

В Украине намерены внедрить безопасные и мобильные энергоблоки мощностью до 300 МВт, так называемые малые модульные реакторы. Они могут обеспечивать энергией критическую инфраструктуру, города и промышленные объекты.

Соответствующий законопроект №14164 уже зарегистрирован на сайте парламента и прорабатывается в комитете.

Реклама

Читайте также:

Законопроект на сайте Рады. Фото: скриншот

Что предлагает законопроект о ММР

Документ пока предлагает законодательно закрепить определение "малый модульный реактор" и открыть к нему путь частным инвесторам. Также предусматривается упрощение разрешительных процедур, в частности, выбор площадки для размещения ММР.

Если закон примут, то существующие площадок ТЭС/ТЭЦ могут перепрофилировать в площадки АЭС с ММР.

Предполагается, что для частных ММР оператором будет выступать владелец, а для государственных еще будет определяться Кабмином.

Владельцы ММР могут иметь право не быть операторами установки, что упростит финансирование проектов и распределение рисков через контракты с профессиональными операторами.

Схема строительства ММР. Фото иллюстративное: компания Holtec International

В чем необходимость установки ММР

Поскольку Украина является стороной Парижского соглашения, то она обязалась сократить выбросы парниковых газов на 65% до 2030 года. А также отказаться от использования угля в электрогенерации до 2035 года.

ЕС же признал ядерную энергетику, включая ММР, "зеленой", поскольку она не генерирует выбросов углекислого газа при производстве электроэнергии.

"Это делает ММР ключевым инструментом для выполнения Украиной своих климатических обязательств", — говорится в сопроводительных документах.

Кроме того, значительная часть ТЭС и ТЭЦ в Украине из-за войны подверглась разрушениям и нуждается в модернизации.

Что такое малый модульный реактор и безопасен ли он

ММР — это мини-АЭС. Его собирают на заводе из готовых блоков, а затем привозят и устанавливают там, где нужна энергия.

Такой блок значительно меньше обычных больших АЭС, поэтому его проще перевозить. Также он занимает меньше места.

Работает ММР по тому же принципу, что и большие АЭС: расщепляет атомы, чтобы выделить тепло, которое превращается в электроэнергию. Однако благодаря меньшему размеру и новейшим технологиям, ММР имеют усовершенствованные системы безопасности. Они могут самостоятельно охлаждаться в случае опасности, без вмешательства человека.

Напомним, оккупанты в ночь на 30 октября массированно атаковали газовую и энергетическую инфраструктуру Украины во многих областях.

Также мы писали о плане РФ по ударам по украинской энергетике.