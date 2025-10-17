Чому в Україні можуть заборонити мультфільм про Машу і Ведмедя, які у нього зв’язки з Путіним

Маша у радянському кашкеті. Фото: кадр із відео

Національна поліція готова обмежити показ мультфільму "Маша і Ведмідь" в Україні, якщо проти нього запровадять санкції. Причина — офіційні ресурси мультфільму вказують посилання на сторінку в заблоковану в Україні соцмережу VK, а сам сайт розміщений на домені РФ.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин на своїй сторінці у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Допис Ярослава Юрчишина. Фото: скриншот

Мультфільм "Маша і Ведмідь" пов'язаний із Росією

"Національна поліція підтверджує зв’язок "Маші і Ведмедя" з країною-агресором та закликає накласти санкції", — йдеться в повідомленні.

Також Юрчишин зазначив, що раніше експертка з YouTube Ольга Тищук-Вольська та спеціалістка з медіа-гігієни Оксана Мороз виявили у мультфільмі маркери роспропаганди. Зокрема, дівчинка залишається завжди безкарною та з’являється в кількох епізодах у радянському кашкеті та шапці танкіста.

"У відповіді на звернення Національна поліція вказала на ймовірні зв’язки з РФ. Офіційні ресурси мультфільму вказують посилання на сторінку в соцмережі VK. А сам сайт розміщений на домені РФ. Але при переході відбувається перенаправлення на нібито нейтральний домен, без прив’язки до Росії", — зазначив нардеп.

Крім того, видання The Times порівнює Машу з Путіним та вказує, що це може бути м’яка сила РФ.

Маша і Ведмідь. Фото: кадр із відео

"Є ще суто економічний фактор: гроші з монетизації ідуть російській анімаційній студії. У зверненні мені повідомили, що в разі застосування санкцій проти мультфільму, Нацполіція готова взяти участь в обмеженні контенту в Україні. А Кабмін розписав листа на виконання СБУ, Нацраді з питань телебачення і радіомовлення, РНБО, МВС, МКСК та іншим відомствам", — додав Юрчишин.

Як впливає перегляд мультфільму "Маша і Ведмідь" на бюджет РФ

Нещодавно дослідження "Детектор Медіа" показало, що монетизація цього контенту могла принести власникам каналу "Маша та ведмідь" у 2025 році 2,4 мільйони доларів. Це лише за рахунок аудиторії поза межами РФ, яка дивиться російський мультсеріал в українському перекладі.

Крім того, виробником і правовласником серіалу є російська студія Animaccord, яка платить податок РФ, що потім фінансує війну проти України.

Вплив на дитячу психіку

Керівниця Центру гідності дитини Українського католицького університету Христина Шабат також заявила, що мультфільм шкідливо впливає на дитячу психіку.

Адже Маша постійно вередує, псує чуже майно, завдає іншим фізичним і моральних страждань, ігнорує чітко артикульовані відмови й отримує за свої дії заохочення, а не покарання.

Крім того, вона лише вимагає та наказує Ведмедеві, а не просить.

"Таким чином, "Маша та ведмідь" не формує у маленьких глядачів поваги до батьків, до приватного простору інших та чужого майна, не навчає емпатії, культурі діалогу, відповідальності за власні вчинки", — зазначила Шабат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія робить з викраденими українськими дітьми.

Також ми писали, як російські силовики "зомбують" дітей на тимчасово окупованих територіях.