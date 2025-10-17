Видео
Україна
В Украине могут запретить мультфильм "Маша и Медведь" — причина

В Украине могут запретить мультфильм "Маша и Медведь" — причина

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 11:43
обновлено: 11:43
Почему в Украине могут запретить мультфильм про Машу и Медведя, какие у него связи с Путиным
Маша в советской фуражке. Фото: кадр из видео

Национальная полиция готова ограничить показ мультфильма "Маша и Медведь" в Украине, если против него введут санкции. Причина — официальные ресурсы мультфильма указывают ссылку на страницу в заблокированную в Украине соцсеть VK, а сам сайт размещен на домене РФ.

Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин на своей странице в Facebook.

скрін
Сообщение Ярослава Юрчишина. Фото: скриншот

Мультфильм "Маша и Медведь" связан с Россией

"Национальная полиция подтверждает связь "Маши и Медведя" со страной-агрессором и призывает наложить санкции", — говорится в сообщении.

Также Юрчишин отметил, что ранее эксперт по YouTube Ольга Тищук-Вольская и специалист по медиа-гигиене Оксана Мороз обнаружили в мультфильме маркеры роспропаганды. В частности, девочка остается всегда безнаказанной и появляется в нескольких эпизодах в советской фуражке и шапке танкиста.

"В ответе на обращение Национальная полиция указала на вероятные связи с РФ. Официальные ресурсы мультфильма указывают ссылку на страницу в соцсети VK. А сам сайт размещен на домене РФ. Но при переходе происходит перенаправление на якобы нейтральный домен, без привязки к России", — отметил нардеп.

Кроме того, издание The Times сравнивает Машу с Путиным и указывает, что это может быть мягкая сила РФ.

маша і ведмідь
Маша и Медведь. Фото: кадр из видео

"Есть еще чисто экономический фактор: деньги с монетизации идут российской анимационной студии. В обращении мне сообщили, что в случае применения санкций против мультфильма, Нацполиция готова принять участие в ограничении контента в Украине. А Кабмин расписал письмо на выполнение СБУ, Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания, СНБО, МВД, МКСК и другим ведомствам", — добавил Юрчишин.

Как влияет просмотр мультфильма "Маша и Медведь" на бюджет РФ

Недавно исследование "Детектор Медиа" показало, что монетизация этого контента могла принести владельцам канала "Маша и медведь" в 2025 году 2,4 миллиона долларов. Это только за счет аудитории за пределами РФ, которая смотрит российский мультсериал в украинском переводе.

Кроме того, производителем и правообладателем сериала является российская студия Animaccord, которая платит налог РФ, что затем финансирует войну против Украины.

Влияние на детскую психику

Руководитель Центра достоинства ребенка Украинского католического университета Кристина Шабат также заявила, что мультфильм вредно влияет на детскую психику.

Ведь Маша постоянно капризничает, портит чужое имущество, наносит другим физические и моральные страдания, игнорирует четко артикулированные отказы и получает за свои действия поощрения, а не наказания.

Кроме того, она лишь требует и приказывает Медвежонку, а не просит.

"Таким образом, "Маша и медведь" не формирует у маленьких зрителей уважения к родителям, к частному пространству других и чужому имуществу, не учит эмпатии, культуре диалога, ответственности за собственные поступки", — отметила Шабат.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия делает с похищенными украинскими детьми.

Также мы писали, как российские силовики "зомбируют" детей на временно оккупированных территориях.

Украина Ярослав Юрчишин мультфильмы Россия Нацполиция
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
