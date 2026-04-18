В Україні можуть ввести податок на електромобілі

Голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин. Фото: facebook.com/sukhomlyn.sergey

В Україні можуть запровадити окремий збір для електромобілів, який піде на відновлення доріг. Однак остаточне рішення залежить від того, яку модель фінансування обере держава.

Про це в інтерв'ю для Новини.LIVE розповів голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин.

Податок на електромобілі в Україні

За словами Сергія Сухомлина, наразі ремонт і будівництво доріг фінансується переважно за рахунок акцизу на паливо. Проте власники електромобілів такого внеску не сплачують, хоча користуються тією ж інфраструктурою.

"Держава має визначитися з моделлю. Якщо фінансування уже через дорожній фонд — тоді можна запровадити невеликий податок і для електромобілів", — сказав очільник Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури.

Водночас Сухомлин наголосив, що електротранспорт має екологічні переваги, тому питання оподаткування потребує зваженого підходу. Альтернативний варіант є розвиток платних доріг, де всі водії, незалежно від типу авто, сплачуватимуть за користування.

Раніше Новини.LIVE повідомляло, що нардеп Юрій Камельчук теж говорив, що в Україні розглядають можливість запровадження окремого податку на електромобілі. За його словами, це пов'язано зі стрімким зростанням електротранспорту.

