В Україні можуть ввести податок на електромобілі
В Україні можуть запровадити окремий збір для електромобілів, який піде на відновлення доріг. Однак остаточне рішення залежить від того, яку модель фінансування обере держава.
Про це в інтерв'ю для Новини.LIVE розповів голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин.
Податок на електромобілі в Україні
За словами Сергія Сухомлина, наразі ремонт і будівництво доріг фінансується переважно за рахунок акцизу на паливо. Проте власники електромобілів такого внеску не сплачують, хоча користуються тією ж інфраструктурою.
"Держава має визначитися з моделлю. Якщо фінансування уже через дорожній фонд — тоді можна запровадити невеликий податок і для електромобілів", — сказав очільник Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури.
Водночас Сухомлин наголосив, що електротранспорт має екологічні переваги, тому питання оподаткування потребує зваженого підходу. Альтернативний варіант є розвиток платних доріг, де всі водії, незалежно від типу авто, сплачуватимуть за користування.
Раніше Новини.LIVE повідомляло, що нардеп Юрій Камельчук теж говорив, що в Україні розглядають можливість запровадження окремого податку на електромобілі. За його словами, це пов'язано зі стрімким зростанням електротранспорту.
