В Украине могут ввести налог на электромобили в Украине

Председатель Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин. Фото: facebook.com/sukhomlyn.sergey

В Украине могут ввести отдельный сбор для электромобилей, который пойдет на восстановление дорог. Однако окончательное решение зависит от того, какую модель финансирования выберет государство.

Об этом в интервью для Новини.LIVE рассказал глава Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин.

Налог на электромобили в Украине

По словам Сергея Сухомлина, сейчас ремонт и строительство дорог финансируется преимущественно за счет акциза на топливо. Однако владельцы электромобилей такого взноса не платят, хотя пользуются той же инфраструктурой.

"Государство должно определиться с моделью. Если финансирование уже через дорожный фонд — тогда можно ввести небольшой налог и для электромобилей", — сказал глава Госагентства восстановления и развития инфраструктуры.

В то же время Сухомлин отметил, что электротранспорт имеет экологические преимущества, поэтому вопрос налогообложения требует взвешенного подхода. Альтернативный вариант является развитие платных дорог, где все водители, независимо от типа авто, будут платить за пользование.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE сообщало, что нардеп Юрий Камельчук тоже говорил, что в Украине рассматривают возможность введения отдельного налога на электромобили. По его словам, это связано со стремительным ростом электротранспорта.

Также мы писали, как рынок корректирует цены на подержанные электромобили в 2026 году.