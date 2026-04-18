Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Украине могут ввести налог на электромобили в Украине

Ua ru
Дата публикации 18 апреля 2026 02:17
Председатель Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин. Фото: facebook.com/sukhomlyn.sergey

В Украине могут ввести отдельный сбор для электромобилей, который пойдет на восстановление дорог. Однако окончательное решение зависит от того, какую модель финансирования выберет государство.

Об этом в интервью для Новини.LIVE рассказал глава Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин.

Налог на электромобили в Украине

По словам Сергея Сухомлина, сейчас ремонт и строительство дорог финансируется преимущественно за счет акциза на топливо. Однако владельцы электромобилей такого взноса не платят, хотя пользуются той же инфраструктурой.

"Государство должно определиться с моделью. Если финансирование уже через дорожный фонд — тогда можно ввести небольшой налог и для электромобилей", — сказал глава Госагентства восстановления и развития инфраструктуры.

В то же время Сухомлин отметил, что электротранспорт имеет экологические преимущества, поэтому вопрос налогообложения требует взвешенного подхода. Альтернативный вариант является развитие платных дорог, где все водители, независимо от типа авто, будут платить за пользование.

Ранее Новини.LIVE сообщало, что нардеп Юрий Камельчук тоже говорил, что в Украине рассматривают возможность введения отдельного налога на электромобили. По его словам, это связано со стремительным ростом электротранспорта.

налоги дороги электрокары
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Ткач Эдуард
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации