Повітряна тривога в Україні 17 вересня через МіГ-31К

В Україні масштабна тривога через зліт МіГ-31К
Повітряну тривогу по всій Україні оголосили в ніч проти 17 вересня. Причиною сигналу став носіїв ракет "Кинджал" — літаків МіГ-31К, а також атака крилатими ракетами.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ.
Масштабна тривога в Україні в ніч проти 17 вересня
"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К!", — йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ в Telegram о 02:03.
Паралельно сигнали повітряних тривог пролунали у багатьох областях України.
Також зауважимо, що за даними моніторингових каналів, росіяни запустили крилаті ракети типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. Згодом Повітряні сили писали, що фіксували крилаті ракети, які летіли на Запоріжжя.
Також прямо зараз є загроза застосування балістики і Повітряні сили ЗСУ вже зафіксували пуски ракет в напрямку Київщини.
Де оголосили тривогу
Станом на 02:13 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Як повідомляли Новини.LIVE, пункти пропуску через державний кордон України під час повітряної тривоги тимчасово призупиняють пропускні операції. Що саме відбувається, читайте у нашому матеріалі.
Також ми писали, що у Польщі вранці через наближення російських дронів до українсько-польського кордони оголосили тривогу. Зокрема, було тимчасово призупинено роботу аеропортів Любліна та Жешува.