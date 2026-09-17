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Головна Новини дня В Україні масштабна тривога через зліт МіГ-31К

В Україні масштабна тривога через зліт МіГ-31К

Ua ru
17 вересня 2026 02:13
Повітряна тривога в Україні 17 вересня через МіГ-31К
Російський винищувач у небі. Фото: Вікіпедія

Повітряну тривогу по всій Україні оголосили в ніч проти 17 вересня. Причиною сигналу став носіїв ракет "Кинджал" — літаків МіГ-31К, а також атака крилатими ракетами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ.

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Масштабна тривога в Україні в ніч проти 17 вересня

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К!", — йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ в Telegram о 02:03.

Паралельно сигнали повітряних тривог пролунали у багатьох областях України.

Також зауважимо, що за даними моніторингових каналів, росіяни запустили крилаті ракети типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. Згодом Повітряні сили писали, що фіксували крилаті ракети, які летіли на Запоріжжя.

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Також прямо зараз є загроза застосування балістики і Повітряні сили ЗСУ вже зафіксували пуски ракет в напрямку Київщини.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:13 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Тривога в Україні 17 вересня через зліт МіГ-31К
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, пункти пропуску через державний кордон України під час повітряної тривоги тимчасово призупиняють пропускні операції. Що саме відбувається, читайте у нашому матеріалі.

Також ми писали, що у Польщі вранці через наближення російських дронів до українсько-польського кордони оголосили тривогу. Зокрема, було тимчасово призупинено роботу аеропортів Любліна та Жешува.

Україна обстріли повітряна тривога ракети МіГ-31К
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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