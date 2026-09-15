ДПСУ: пункти пропуску на кордоні призупиняють роботу під час тривоги

Люди на пункті пропуску з Польщею. Фото: Варта1

Під час повітряної тривоги пункти пропуску через державний кордон України тимчасово призупиняють пропускні операції. Людей максимально швидко розосереджують, а там, де є така можливість, забезпечують доступ до укриттів. Водночас прикордонні наряди продовжують контролювати ситуацію.

Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко ексклюзивно повідомив в ефірі День.LIVE.

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Що відбувається на пунктах пропуску під час тривоги

За словами Демченка, головний принцип роботи пунктів пропуску під час повітряних атак — зберегти життя та здоров’я людей. Якщо в районі пункту пропуску лунає повітряна тривога, його роботу тимчасово призупиняють.

"Якщо лунає повітряна тривога, і це не лише стосується Одеської області або кордону з Молдовою, це стосується всіх регіонів України — Волині, Львівщини, Чернівецької області, Закарпаття — пункти пропуску тимчасово призупиняють роботу", — пояснив Демченко.

Він зазначив, що рішення ухвалюють з урахуванням повітряної обстановки, зокрема того, які засоби ураження використовує Росія, де вони перебувають і в якому напрямку рухаються.

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"Пункти пропуску на тій чи іншій ділянці кордону або в тому чи іншому районі тимчасово призупиняють пропускні операції. Люди максимально швидко розосереджуються з пункту пропуску для того, щоб не допустити скупчення", — сказав речник ДПСУ.

Людей направляють до укриттів

За словами Демченка, там, де є відповідні умови, людям забезпечують можливість перебувати в укриттях.

"В тих місцях, де є можливість забезпечити безпеку людей щодо їхнього укриття, все це робиться", — зазначив він.

Речник ДПСУ також закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, особливо якщо вони перебувають поблизу державного кордону.

"Ворог б'є і безпосередньо по пунктах пропуску, ворог може бити і по прилеглій території до кордону, намагаючись зробити так, щоб загинули або отримали поранення люди", — наголосив Демченко.

Чи зникає контроль за пунктом пропуску

Попри тимчасове припинення роботи пункту пропуску, контроль за ситуацією з боку прикордонних нарядів не припиняється.

"Навіть попри те, що вони також забезпечують безпеку відносно себе, відносно військовослужбовців Державної прикордонної служби, але контроль за тим, що відбувається по напрямку пункту пропуску, він зберігається", — пояснив речник.

Як писали Новини.LIVE, російські війська атакували тепловоз Укрзалізниці на Волині поблизу польського кордону. Локомотив перебував на відстої без вагонів і зазнав пошкоджень, однак завдяки завчасній евакуації залізничників обійшлося без жертв.

Також в Інституті вивчення війни пояснили, навіщо Росія посилює удари по прикордонній інфраструктурі України. Аналітики вважають, що таким чином Кремль намагається залякати країни НАТО та послабити їхню підтримку України.