ГПСУ: пункты пропуска на границе приостанавливают работу во время тревоги

Люди на пункте пропуска с Польшей. Фото: Варта1

Во время воздушной тревоги пункты пропуска через государственную границу Украины временно приостанавливают пропускные операции. Людей максимально быстро рассеивают, а там, где есть такая возможность, обеспечивают доступ к укрытиям. При этом пограничные наряды продолжают контролировать ситуацию.

Об этом пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко эксклюзивно сообщил в эфире День.LIVE.

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Что происходит на пунктах пропуска во время тревоги

По словам Демченко, главный принцип работы пунктов пропуска во время воздушных атак — сохранить жизнь и здоровье людей. Если в районе пункта пропуска звучит воздушная тревога, его работу временно приостанавливают.

"Если звучит воздушная тревога, и это касается не только Одесской области или границы с Молдовой, это касается всех регионов Украины — Волыни, Львовщины, Черновицкой области, Закарпатья — пункты пропуска временно приостанавливают работу", — пояснил Демченко.

Он отметил, что решение принимается с учётом воздушной обстановки, в частности того, какие средства поражения использует Россия, где они находятся и в каком направлении движутся.

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"Пункты пропуска на том или ином участке границы или в том или ином районе временно приостанавливают пропускные операции. Люди максимально быстро расходятся с пункта пропуска, чтобы не допустить скопления", — сказал представитель ГПСУ.

Людей направляют в укрытия

По словам Демченко, там, где есть соответствующие условия, людям обеспечивают возможность находиться в укрытиях.

"В тех местах, где есть возможность обеспечить безопасность людей в укрытиях, все это делается", — отметил он.

Пресс-секретарь ГПСУ также призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги, особенно если они находятся вблизи государственной границы.

"Враг наносит удары непосредственно по пунктам пропуска, враг может наносить удары и по прилегающей к границе территории, пытаясь добиться того, чтобы люди погибли или получили ранения", — подчеркнул Демченко.

Исчезает ли контроль над пунктом пропуска

Несмотря на временное приостановление работы пункта пропуска, контроль за ситуацией со стороны пограничных нарядов не прекращается.

"Даже несмотря на то, что они также обеспечивают безопасность самих себя и военнослужащих Государственной пограничной службы, контроль за тем, что происходит в районе пункта пропуска, сохраняется", — пояснил пресс-секретарь.

Как писали Новини.LIVE, российские войска атаковали тепловоз "Укрзализныци" на Волыни вблизи польской границы. Локомотив находился на отстое без вагонов и получил повреждения, однако благодаря своевременной эвакуации железнодорожников обошлось без жертв.

Также в Институте изучения войны объяснили, зачем Россия усиливает удары по приграничной инфраструктуре Украины. Аналитики считают, что таким образом Кремль пытается запугать страны НАТО и ослабить их поддержку Украины.