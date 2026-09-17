Воздушная тревога в Украине 17 сентября из-за МиГ-31К

Российский истребитель в небе. Фото: Википедия

Воздушная тревога по всей Украине была объявлена в ночь на 17 сентября. Причиной тревоги стали самолеты-носители ракет "Кинжал" — МиГ-31К, а также атака крылатыми ракетами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ.

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Масштабная тревога в Украине в ночь на 17 сентября

"Внимание! Ракетная опасность на всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К!", — говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ в Telegram в 02:03.

Параллельно сигналы воздушной тревоги прозвучали во многих областях Украины.

Также отметим, что, по данным мониторинговых каналов, россияне запустили крылатые ракеты типа "Калибр" из акватории Черного моря. Впоследствии Воздушные силы сообщили, что зафиксировали крылатые ракеты, летевшие в направлении Запорожья.

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Кроме того, прямо сейчас существует угроза применения баллистического оружия, и Воздушные силы ВСУ уже зафиксировали пуски ракет в направлении Киевской области.

Где объявлена тревога

По состоянию на 02:13 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, пункты пропуска через государственную границу Украины во время воздушной тревоги временно приостанавливают пропускные операции. Что именно происходит, читайте в нашем материале.

Также мы писали, что в Польше утром из-за приближения российских дронов к украинско-польской границе объявили тревогу. В частности, была временно приостановлена работа аэропортов Люблина и Жешува.