Росія підняла у небо МіГ-31К 23 грудня

Повітряну тривогу майже по всій Україні оголосили прямо зараз, зранку 23 грудня. Причиною сигналу стала загроза дронів та зліт літаків МіГ-31К.

Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Масштабна тривога в Україні зранку 23 грудня

"У столиці оголошено повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", — йдеться у повідомленні о 06:33.

Також додамо, що перед цим у Києві вже працювали сили ППО, оскільки над столицею фіксують ударні дрони росіян.

Новина доповнюється...