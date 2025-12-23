Росія підняла у небо МіГ-31К 23 грудня

В Україні масштабна тривога через зліт МіГ-31К
Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 06:40
Термінова новина
Повітряну тривогу майже по всій Україні оголосили прямо зараз, зранку 23 грудня. Причиною сигналу стала загроза дронів та зліт літаків МіГ-31К.
Про це у Telegram повідомляє Київська міська військова адміністрація.
Реклама
Читайте також:
Масштабна тривога в Україні зранку 23 грудня
"У столиці оголошено повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", — йдеться у повідомленні о 06:33.
Також додамо, що перед цим у Києві вже працювали сили ППО, оскільки над столицею фіксують ударні дрони росіян.
Новина доповнюється...
Читайте Новини.LIVE!
Реклама