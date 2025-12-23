Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Рівному пролунали вибухи

У Рівному пролунали вибухи

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 05:35
Вибухи у Рівному 23 грудня
Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи у Рівному пролунали прямо зараз, зранку 23 грудня. Ворог запустив в напрямку міста ударні дрони.

Про це у Telegram повідомляє "Суспільне Рівне" і канал Повітряних сил ЗСУ.

Реклама
Читайте також:

Звуки вибухів у Рівному 23 грудня

"У Рівному чути вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 05:23.

Перед цим військові попереджали, що ворожі дрони через Житомирську область летіли в напрямку Рівного.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:35 карта повітряних тривог має такий вигляд.

У Рівному пролунали вибухи - фото 1
Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що цієї ночі ворог атакував північ Сумської області. Внаслідок ударів дронами виникли перебої зі світлом.

Також ми повідомляли, що вдень, 22 грудня, вибух було чути в Одеській області. Моніторингові канали писали про загрозу голова та атаку ракетами з тактичної авіації.

Рівне вибух Рівненська область обстріли дрон Шахід-136 війна в Україні
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації