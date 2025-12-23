Вибухи у Рівному 23 грудня

У Рівному пролунали вибухи
Вибухи у Рівному пролунали прямо зараз, зранку 23 грудня. Ворог запустив в напрямку міста ударні дрони.
Про це у Telegram повідомляє "Суспільне Рівне" і канал Повітряних сил ЗСУ.
Звуки вибухів у Рівному 23 грудня
"У Рівному чути вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 05:23.
Перед цим військові попереджали, що ворожі дрони через Житомирську область летіли в напрямку Рівного.
Де оголосили тривогу
Станом на 05:35 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Нагадаємо, що цієї ночі ворог атакував північ Сумської області. Внаслідок ударів дронами виникли перебої зі світлом.
Також ми повідомляли, що вдень, 22 грудня, вибух було чути в Одеській області. Моніторингові канали писали про загрозу голова та атаку ракетами з тактичної авіації.
