Вибухи у Рівному 23 грудня

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вибухи у Рівному пролунали прямо зараз, зранку 23 грудня. Ворог запустив в напрямку міста ударні дрони.

Про це у Telegram повідомляє "Суспільне Рівне" і канал Повітряних сил ЗСУ.

Реклама

Читайте також:

Звуки вибухів у Рівному 23 грудня

"У Рівному чути вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного", — йдеться у повідомленні о 05:23.

Перед цим військові попереджали, що ворожі дрони через Житомирську область летіли в напрямку Рівного.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:35 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот з Telegram

Нагадаємо, що цієї ночі ворог атакував північ Сумської області. Внаслідок ударів дронами виникли перебої зі світлом.

Також ми повідомляли, що вдень, 22 грудня, вибух було чути в Одеській області. Моніторингові канали писали про загрозу голова та атаку ракетами з тактичної авіації.