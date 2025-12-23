Взрывы в Ровно 23 декабря

В Ровно прогремели взрывы
Взрывы в Ровно прогремели прямо сейчас, утром 23 декабря. Враг запустил в направлении города ударные дроны.
Об этом в Telegram сообщает "Суспільне Рівне" и канал Воздушных сил ВСУ.
Звуки взрывов в Ровно 23 декабря
"В Ровно слышны взрывы, сообщают корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 05:23.
Перед этим военные предупреждали, что вражеские дроны через Житомирскую область летели в направлении Ровно.
Где объявили тревогу
По состоянию на 05:35 карта воздушных тревог имеет такой вид.
Напомним, что этой ночью враг атаковал север Сумской области. Вследствие ударов дронами возникли перебои со светом.
Также мы сообщали, что днем, 22 декабря, взрыв был слышен в Одесской области. Мониторинговые каналы писали об угрозе голова и атаке ракетами из тактической авиации.
