Взрывы в Ровно 23 декабря

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрывы в Ровно прогремели прямо сейчас, утром 23 декабря. Враг запустил в направлении города ударные дроны.

Об этом в Telegram сообщает "Суспільне Рівне" и канал Воздушных сил ВСУ.

Звуки взрывов в Ровно 23 декабря

"В Ровно слышны взрывы, сообщают корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 05:23.

Перед этим военные предупреждали, что вражеские дроны через Житомирскую область летели в направлении Ровно.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:35 карта воздушных тревог имеет такой вид.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что этой ночью враг атаковал север Сумской области. Вследствие ударов дронами возникли перебои со светом.

Также мы сообщали, что днем, 22 декабря, взрыв был слышен в Одесской области. Мониторинговые каналы писали об угрозе голова и атаке ракетами из тактической авиации.