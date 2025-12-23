Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Ровно прогремели взрывы

В Ровно прогремели взрывы

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 05:35
Взрывы в Ровно 23 декабря
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрывы в Ровно прогремели прямо сейчас, утром 23 декабря. Враг запустил в направлении города ударные дроны.

Об этом в Telegram сообщает "Суспільне Рівне" и канал Воздушных сил ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Звуки взрывов в Ровно 23 декабря

"В Ровно слышны взрывы, сообщают корреспонденты Суспільного", — говорится в сообщении в 05:23. 

Перед этим военные предупреждали, что вражеские дроны через Житомирскую область летели в направлении Ровно.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:35 карта воздушных тревог имеет такой вид.

В Ровно прогремели взрывы - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что этой ночью враг атаковал север Сумской области. Вследствие ударов дронами возникли перебои со светом.

Также мы сообщали, что днем, 22 декабря, взрыв был слышен в Одесской области. Мониторинговые каналы писали об угрозе голова и атаке ракетами из тактической авиации.

Ровно взрыв Ровенская область обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации